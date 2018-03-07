كشف مخبأ للإرهابيين يحوي (14) لغم تقليدي الصنع بالبويرة
في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل الاستغلال الجيد للمعلومات، كشفت ودمرت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي، يوم 06 مارس 2018، بالبويرة/ن.ع.1، مخبأ للإرهابيين يحوي (14) لغم تقليدي الصنع و(2.5) كيلوغرام من المواد المتفجرة وأدوات تفجير مختلفة، فيما كشفت ودمرت مفرزة أخرى إثر عملية بحث وتمشيط بتيبازة/ن.ع.1، مخبأ (01) للإرهابيين يحوي مواد غذائية وأغراض مختلفة. وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة، أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالنعامة/ن.ع.2، تاجري (02) مخدرات بحوزتهما قنطارين (02) من الكيف المعالج، فيما ضبط عناصر الدرك الوطني (225885) وحدة من مختلف المشروبات بكل من وهران وسعيدة/ن.ع.2. من جهة أخرى، ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بتمنراست/ن.ع.6، معدات للتنقيب عن الذهب، في حين تم توقيف (20) مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان والوادي.
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