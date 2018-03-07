

تيسمسيلت: من المتسبب في إهمال أزيد من 730 محل تجاري وفضاء ومهني ؟ · فسخ العقود الممنوحة للمستفيدين في حالة عدم الاستجابة للإعذارات على غرار بعض جهات ولايات الوطن لازال الاستفسار يطرح وبإلحاح عن تلك المحلات التجارية بولاية تيسمسيلت



بمشاركة 70 حرفيا: انطلاق الطبعة الـ6 للصالون الوطني للمرأة المنتجة بايليزي يشارك زهاء 70 عارضا في فعاليات الطبعة السادسة لـ"الصالون الوطني للمرأة المنتجة" الذي أفتتح سهرة أول أمس بولاية إيليزي بمبادرة من الجمعية الولائية الوسام الذهبي



كشف مخبأ للإرهابيين يحوي (14) لغم تقليدي الصنع بالبويرة في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل الاستغلال الجيد للمعلومات، كشفت ودمرت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي، يوم 06 مارس 2018، بالبويرة/ن.ع.1، مخبأ للإرهابيين يحوي (14) لغم



بخصوص ”نهج” التعذيب والانتهاكات في السجون الايرانية: تقرير للأمم المتحدة يندد ذكر تقرير للأمم المتحدة نشر أن معتقلين في إيران تعرضوا على ما يبدو لنهج من التعذيب والانتهاكات ومنها أعمال عنف جنسية، ودان في نفس الوقت



وكالة الطاقة الدولية: الطلب على البتروكيماويات سيزيد على حساب الوقود قالت وكالة الطاقة الدولية إن الطلب العالمي القوي على النفط والغاز سيتحول في السنوات الخمس القادمة صوب البتروكيماويات وبعيدا عن الوقود. وذكرت الوكالة في توقعاتها لخمس



وزراء الداخلية العرب يجتمعون بالجزائر اليوم يجتمع وزراء الداخلية العرب،اليوم، في إطار أشغال الدورة الـ 35 ، وتجدد الجزائر حرصها على تعزيز فعالية الجهود الرامية إلى مكافحة كل أشكال التهديدات التي



ولد قدور: 10 ملايين طن من الفوسفات بعد انتهاء أشغال منجم الحدبة أعلن الرئيس المدير العام لمجمّع “سوناطراك”، عبد المومن ولد قدور، عن الشروع في إنجاز أكبر مشروع منجمي بمنطقة الحدبة في تسبة، لإنتاج الفوسفات مع شريك



هل تأجل إجتماع اللجنة المركزية لحزب " الأفلان".. ؟ أجل حزب جبهة التحرير الوطني، اجتماع اللجنة مجددا، وقال عضو المكتب السياسي للحزب المكلف بالإعلام، الصادق بوقطاية إنه لم يتم تحديد بعد موعد جديد للاجتماع



البرلمانيات يكرّمن الرئيس بوتفليقة في عيدهن العالمي أشادت نواب المجلس الشعبي الوطني, أمس، بالجزائر العاصمة بجهود رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة لترقية مكانة المرأة الجزائرية وتعزيز حقوقها مما ساهم من تبوئها لمناصب