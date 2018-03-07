وزراء الداخلية العرب يجتمعون بالجزائر اليوم





يجتمع وزراء الداخلية العرب،اليوم، في إطار أشغال الدورة الـ 35 ، وتجدد الجزائر حرصها على تعزيز فعالية الجهود الرامية إلى مكافحة كل أشكال التهديدات التي تمس الوطن العربي, انطلاقا من تجربتها الخاصة في مجابهة الإرهاب والتطرف. وتراهن الجزائر على إنجاح هذه الدورة بكل المعايير, وقد "بدأ هذا الموعد بنجاح من خلال وجود 20 دولة عربية ممثلة على مستوى وزراء الداخلية ورؤساء الوزراء", وهو دليل على أن الجزائر تمكنت بفضل وزنها على المستوى العربي من "جذب" كل هذا العدد من الوزراء, حسب ما أكده الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد بن علي كومان, الذي ثمن "الاهتمام" الذي توليه الجزائر بقيادة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة, بالعمل العربي المشترك وبشكل خاص في المجال الأمني, في ظل الظروف العربية الراهنة. هذا الاهتمام الجزائري الذي أكده الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية صلاح الدين دحمون خلال افتتاحه أشغال الاجتماع التحضيري للدورة حيث ذكر بأن "الجزائر كانت دوما سباقة للمشاركة في جميع دورات مجلس وزراء الداخلية العرب منذ نشأته سنة 1982". وأضاف أن الجزائر "تحرص على الإسهام في تعزيز فعالية جهود المجلس الرامية إلى مكافحة كل أشكال التهديدات التي تمس الوطن العربي ومداره الإقليمي وتصبو إلى تحقيق المزيد من التعاون والتنسيق الأمني المشترك", مشددا على أن "مشاركة جميع ممثلي الدول العربية يعتبر دليلا على العناية التي توليها الدول لهذا الموعد الهام الذي يصبو إلى تحقيق المزيد من التعاون والتنسيق الأمني المشترك". وقد كانت التجربة الجزائرية في مكافحة الإرهاب محل إشادة من طرف الخبراء العرب خلال الاجتماعات التحضيرية للدورة, كما تم التنويه إلى تأكيد الجزائر الدائم على ضرورة تنسيق العمل العربي المشترك لمكافحة كل أشكال التطرف.

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