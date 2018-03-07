ولد قدور: 10 ملايين طن من الفوسفات بعد انتهاء أشغال منجم الحدبة
أعلن الرئيس المدير العام لمجمّع “سوناطراك”، عبد المومن ولد قدور، عن الشروع في إنجاز أكبر مشروع منجمي بمنطقة الحدبة في تسبة، لإنتاج الفوسفات مع شريك صيني. وأوضح الرئيس المدير العام لسونطراك خلال زيارة إلى ولاية تبسة أن المشروع سيرفع إنتاج الفوسفات من مليون طن إلى 10 ملايين طن سنويا، معلنا عن الشروع في إنجاز أكبر مشروع منجمي بمنطقة الحدبة في تسبة، لإنتاج الفوسفات مع شريك صيني. وكشف ولد قدور أن المشروع تم تسجيله بشراكة جزائرية صينية وفق قاعدة 49/51، وفي سياق آخر، قال ذات المتحدث أنه تم حل 83 خلافا مهنيا.
عدد القراءات 17 مرة | قراءات اليوم 17 مرة
طالع أيضا الوطني
جديد الأخبار
- عريبي يطالب بأنصاف متقاعدي الجيش الوطني الشعبي
- عريبي يقترح إعفاء آلاف الشباب من "الخدمة الوطنية"
- التنازل عن أسهم "مجمع الخبر" لفائدة "ناس برود": هيئة الدفاع تعلن انسحابها الجماعي من القضية
- دعوة لتحويل منزل اجتماع مجموعة 22 لمتحف وطني
- عبد الحكيم بطاش، رئيس بلدية الجزائر الوسطى اقلاني التوجه
التعليقات (0 منشور):
أضف تعليقك