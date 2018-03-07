هل تأجل إجتماع اللجنة المركزية لحزب " الأفلان".. ؟





أجل حزب جبهة التحرير الوطني، اجتماع اللجنة مجددا، وقال عضو المكتب السياسي للحزب المكلف بالإعلام، الصادق بوقطاية إنه لم يتم تحديد بعد موعد جديد للاجتماع اللجنة المركزية. وأوضح بوقطاية في تصريح لموقع " كل شيء عن الجزائر" بخصوص ما إذا كان التأجيل مرتبطا بإعداد التقارير حول تقييم منجزات الرئيس وفقا لما أعلن عنه الأمين العام للحزب جمال ولد عباس في وقت سابق، بالقول:".. “بالفعل، كان من المفروض أن يرسل المنسقون التقارير أمس، ولكنهم لم يفعوا ذلك”، وأضاف ” عندما نستقبل هذه التقارير ستقوم الإدارة بتحليلها ثم نحدد موعدا لانعقاد دورة اللجنة المركزية”. وأضاف المصدر ذاته:"..إلى حد الآن لم يتم ابلاغ أعضاء اللجنة المركزية عن موعد انعقاد الدورة ولا عن تأجيلها"، ويشار أن قد كان من المقرر أن يعقد اجتماع اللجنة المركزية نهاية 2017، لكنه تم تأجيلها الى يوم 19 مارس بسبب الانتخابات المحلية.

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