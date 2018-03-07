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07/03/2018 11:11:00

البرلمانيات يكرّمن الرئيس بوتفليقة في عيدهن العالمي


أشادت نواب المجلس الشعبي الوطني, أمس،  بالجزائر العاصمة بجهود رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة لترقية مكانة المرأة الجزائرية وتعزيز حقوقها مما ساهم من تبوئها لمناصب مسؤولية مرموقة ومكنها من المساهمة في خدمة البلاد. وفي رسالة شكر وعرفان, قرأتها النائب فوزية سحنون في ختام اليوم البرلماني المنظم بمناسبة اليوم العالمي للمرأة, أشادت البرلمانيات بالجهود التي بذلها الرئيس بوتفليقة و التي "أسفرت عن تحقيق العديد من المنجزات لصالح المرأة الجزائرية التي تبوأت مناصب مرموقة مما مكنها من المساهمة أفضل في خدمة وطنها". وثمنت البرلمانيات في نفس السياق جهود الرئيس التي كللت بدعم الهياكل والمؤسسات التي تتكفل بقضايا المرأة من خلال تعديل القوانين وتعزيز المكتسبات السياسية وعلى رأسها التعديل الدستوري لسنة 2016 الذي جاء "بتجسيد المناصفة بين الجنسين وعدم اقتصارها على المجالس المنتخبة وانما تعميمها في سوق الشغل ضمانا لوصولها الى مناصب المسؤولية". وشملت التعديلات أيضا كما جاء في الرسالة اصلاح المنظومة القانونية من خلال إعادة النظر في القوانين الرامية إلى ضمان حقوق المرأة وحريتها منها قانون الأسرة, الجنسية وقانون العقوبات الذي جرم  جميع أشكال العنف ضدها. ويعد إنشاء صندوق النفقة الخاص بالنساء المطلقات الحاضنات من أهم المبادرات التي ترمي الى صون كرامة هذه الشريحة من المجتمع والحفاظ على المصلحة الفضلى للأطفال.

 

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