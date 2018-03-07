بن زروقي ترد على "العفو الدولية"
ردت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان، فافا بن زروقي، أمس، على التقرير الأخير الذي أصدرته منظمة العفو الدولية حول وضعية حقوق الانسان في الجزائر، وخاصة ما تعلق بملف المهاجرين الأفارقة. وأكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان،على هامش أشغال يوم دراسي حول”مجهودات تعزيز دولة القانون في الجزائر”،أنّ التقرير الأخير لمنظمة العفو الدولية حول حقوق الإنسان بالجزائر”بُني على تصريحات مغلوطة”، موضحة:"..منظمة العفو الدولية بنت تحقيقاتها دون التحقق، مما ورد فيه على أرض الواقع"، ودعت المتحدثة، ممثلي هذه المنظمة غير الحكومية إلى القدوم إلى الجزائر و”الإطلا
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