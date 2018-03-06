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06/03/2018 21:14:00

تعاون امريكي جزائري في مجال إنتاج أعلاف الأبقار والقمح


كشف رئيس مجلس الأعمال الجزائري الأمريكي اسماعيل شيخون، عن شراكة جديدة بين الجزائر وأمريكا في مجال إنتاج القمح وأعلاف الأبقار.

وبعد نجاح تجربة الشراكة الجزائرية الأمريكية في إنتاج البطاطا بالبيض، أعلن شيخو في تصريح للإذاعة الوطنية، اليوم، عن إنشاء شركة مختلطة الشهر القادم تنشط في مجال إنتاج القمح وأعلاف الأبقار، مبرزا أهمية الاستفادة من الخبرة الأمريكية القائمة على تكوين تعاونيات فلاحية قوية قادرة على تصدير المنتوج .

وعشية تنظيم لقاء جزائري أمريكي بالتعاون مع الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية بالعاصمة تمهيدا لتنظيم أسبوع جزائري- أمريكي اقتصادي ثقافي بواشنطن سبتمبر القادم أكد شيخون حضور رئيس الغرفة الفلاحية الأمريكية للتعرف على السوق الجزائرية وتقديم اقتراحات لتحسين المنتوج بما يتلاءم مع مواصفات بلاده، كما سيكون اللقاء فرصة للمتعاملين الجزائريين لاكتشاف احتياجات الجانب الأمريكي من منتجات فلاحية على اعتبار أن المنتوج الفلاحي الوطني يتميز بنوعية جيدة وقابل للتسويق في أمريكا.

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