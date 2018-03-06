إرهابي يسلم نفسه للسلطات العسكرية بتمنراست
في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل جهود وحدات الجيش الوطني الشعبي، سلّم إرهابي نفسه، اليوم 06 مارس 2018، للسلطات العسكرية بتمنراست/ ن.ع.6، بحوزته مسدس (01) رشاش من نوع كلاشنيكوف ومخزنين (02) مملوءين وكمية من الذخيرة، ويتعلق الأمر بالمسمى "م. محمد "، المدعو "أبو عمار"، الذي التحق بالجماعات الارهابية سنة 2012.
تأتي هذه النتائج لتؤكد مرة أخرى الاستعداد الدائم لوحدات الجيش الوطني الشعبي المنتشرة عبر كامل التراب الوطني للدفاع عن الوطن والتصدي لكل محاولات المساس بأمن البلاد.
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