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06/03/2018 12:40:00

كشف مخبأ للذخيرة ببرج باجي مختار و(03) مخابئ للإرهابيين بكل من باتنة وتيزي وزو


في إطار مكافحة الإرهاب وإثر عملية بحث وتمشيط ببرج باجي مختار الناحية العسكرية السادسة، كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 05 مارس 2018، مخبأ للذخيرة يحوي (12) قذيفة من عيار 60 ميليمتر و(636) طلقة من عيارات مختلفة، فيما كشفت ودمرت مفارز أخرى (03) مخابئ  للإرهابيين بكل من باتنة/ن.ع.5 وتيزي وزو/ن.ع.1.

وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بتمنراست/ن.ع.6، مهربين وضبطت شاحنتين و(12,8) طن من المواد الغذائية و(850) لتر من مادة زيت المائدة، فيما حجزت مفرزة أخرى ببرج باجي مختار (03) أجهزة كشف عن المعادن و(06) مولدات كهربائية و(03) مطارق ضاغطة. من جهة أخرى، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي بكل من وهران وغليزان/ن.ع.2 وبشار/ن.ع.3، ستة (06) تجار مخدرات بحوزتهم (106) كليوغرامات من الكيف المعالج، في حين تم حجز (2244) وحدة من مختلف المشروبات بكل من ورقلة والوادي/ن.ع.4، كما تم توقيف (42) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من بشار وأدرار وعين صالح.

 

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كشف مخبأ للذخيرة ببرج باجي مختار و(03) مخابئ للإرهابيين بكل من باتنة وتيزي وزو

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