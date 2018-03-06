مساهل: افتتاح مصنع "جزائري-دنماركي" لإنتاج الأدوية بالبليدة اليوم





أكد وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل ،أمس، بالجزائر العاصمة، العلاقات السياسية "المتميزة" بين الجزائر و الدنمارك، مشيرا إلى وجود تشاور "دائم" بين البلدين، لا سيما حول مكافحة الإرهاب و الهجرة غير الشرعية و التطرف العنيف. وفي تصريح له عقب محادثاته مع نظيره الدنماركي، أنديرس سامويلسن، أوضح مساهل أن اللقاء قد سمح بتبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك و كذا حول الوضع بالمنطقة، مبرزا العلاقات السياسية "المتميزة" بين الجزائر و الدنمارك، كما سمح اللقاء، يقول الوزير، بالتطرق إلى العلاقة بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى وجود تشاور "دائم" بين الجزائر و الدنمارك حول التحديات بالمنطقة، لا سيما مكافحة الإرهاب و الهجرة غير الشرعية و التطرف العنيف. وأضاف مساهل أنه سيتم اليوم افتتاح مصنع جزائري-دنماركي لإنتاج الأدوية بولاية البليدة بحضور سامويلسن و وزير الصحة الجزائري، مبرزا أن منتدى الأعمال الجزائري الدنماركي الذي سينعقد غدا الثلاثاء سيسمح ب"تحديد فرص الاستثمار، لا سيما في الجزائر، بهدف التخلص من التبعية للمحروقات". وصرح سامويلسن أنه تطرق مع نظيره الجزائري إلى فرص تعزيز العلاقات الثنائية و التعاون، لا سيما في الميدان الاقتصادي و الأمن و مكافحة الإرهاب.

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