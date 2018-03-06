حسبلاوي : 600 إصابة "بالبوحمرون" ولجنة وزارية للتحقيق





· إدماج 22 ألف متعاقد في مناصب دائمة

أعلن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ،مختار حسبلاوي، أمس، أنه تم إدماج 22 ألف موظف متعاقد في مناصب دائمة بقطاع الصحة على المستوى الوطني. وأوضح وزير الصحة خلال زيارته التفقدية إلى ولاية تيارت أنه تم إدماج 22 ألف موظف متعاقد في مناصب دائمة بقطاع الصحة على المستوى الوطني، مشددا على ضرورة إدماج المتعاقدين ضمن نفس الجهاز بولاية تيارت وذلك في إطار الاستراتيجية المتبعة من طرف الوزارة. وأشار حسبلاوي أنه على مديرية الصحة والسكان والمشرفين على مشروع مستشفى 120 سرير بدائرة السوقر إيداع ملف على مستوى الوزارة من أجل إعادة النظر في التخصصات المالية المتعلقة بتجهيزات الأشعة التي اشارت مديرية القطاع إلى أنها "غير كافية"، مؤكدا أنه بإيداع هذا الملف يمكن لذات المشروع الاستفادة من الخريطة الصحية المنجزة من أجل تجهيزه بمعدات تقدم الافضل للمريض. وتطرق الوزير أثناء اطلاعه على مشروع مركب الأم والطفل لتيارت إلى إعادة تصميم الهياكل في هذا المرفق وتكييفها مع المهام التي ستقوم بها لضمان راحة المريضات خاصة فيما يتعلق بقاعات العمليات والتوليد وذلك في "غضون أشهر" قبل وضعه حيز الخدمة مع ضرورة استشارة الطاقم الطبي المتخصص. وكشف الوزير الصحة عن تسجيل 600 حالة مصابة ببوحمرون إلى حد الساعة، وقال إن الإصابات منتشرة بولايتي الوادي وورقلة، معلنا عن إرسال لجنة تحقيق لكشف الأسباب الحقيقية لانتشار المرض.

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