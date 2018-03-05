قافلة مساعدات إنسانية تابعة للأمم المتحدة تدخل إلى الغوطة الشرقية المحاصرة في دمشق





دخلت قافلة مساعدات إنسانية تابعة للأمم المتحدة اليوم الإثنين إلى الغوطة الشرقية قرب العاصمة السورية دمشق. وذكرت تقارير اعلامية في دمشق أن 46 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية دخلت إلى مدينة دوما في الغوطة الشرقية عبر معبر الوافدين شمال شرق العاصمة السورية. وأكدت الأمم المتحدة في بيان أمس إن القافلة محملة بمواد صحية وغذائية ل 27500 شخص محتاج و"ستتبعها قوافل أخرى", مشيرة الى أنها تلقت الموافقة على تقديم المساعدة ل 70 ألف شخص محتاجين في دوما, مشيرة إلى تأكيدات بأن الإمدادات المتبقية سيتم تسلميها لجميع المحتاجين في 8 مارس الجاري. وكانت الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الأخرى قد وجهت نداءات بشأن الوضع المتدهور في الغوطة, حيث يعيش 400 ألف شخص مع تصاعد المواجهات العسكرية بين الجيش السوري والجماعات المسلحة منذ 18 فبراير الماضي. وتعد هذه أول قافلة مساعدات تدخل الغوطة منذ تبني مجلس الأمن الدولي قرارا قبل عشرة أيام يقضي بوقف إطلاق النار لمدة 30 يوما على الأقل في جميع أنحاء سوريا لإيصال مساعدات إنسانية للمحاصرين وتأمين الإجلاء الطبي. يشار إلى أن آخر قافلة مساعدات للأمم المتحدة كانت قد دخلت إلى "الغوطة الشرقية" في 14 فبراير الماضي

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