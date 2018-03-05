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05/03/2018 14:16:00

ندوة وطنية علمية لطلبة الدكتوراه من مختلف جامعات الجزائر بجامعة ورقلة


تنظمها كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة ورقلة

تنظم كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة قاصدي مرباح ورقلة بالاشتراك مع مخبر الكلية، في الفترة من 12 إلى 14 مارس الجاري، فعاليات الندوة الوطنية العلمية الأولى للدكتوراه بعنوان "البحث الأكاديمي الجامعي ورهانات الجودة"، بمشاركة 142 طالبا وطالبة من مختلف جهات الوطن، يؤطرهم خبيران من تونس وأربعة من الجزائر، إضافة إلى أساتذة الكلية.

وسيستفيد طلبة الدكتوراه من دورتين تكوينيتن إحداهما تتناول المبادئ الأساسية للإحصاء في العلوم الإنسانية يؤطرها أساتذة مختصون في المجال، والدورة الثانية تتطرق إلى موضوع القانون الدولي الإنساني من حيث الواقع والتطبيقات الميدانية، يشرف عليها الخبير الدولي الدكتور عبد المالك عزوزي من جامعة جيجل.

وسيتم عقد تسع ورشات علمية تتناول موضوعات ذات علاقة بتخصصات الحقوق والعلوم السياسية لطلبة الطور الثالث من التكوين في الدكتوراه ضمن نظام ل.م.د،يتم خلالها مناقشة أعمال الطلبة والعمل على تصويبها وتقديم الملاحظات من قبل الأساتذة المتخصصين، في أجواء علمية وأكاديمية مناسبة لتبادل الأفكار والنقاشات العلمية البناءة.

تفتتح الورشات بمداخلات توجيهية على غرار مداخة البروفيسور ناصر جابي رئيس مركز الأبحاث في العلوم الانسانية بالجزائر حول واقع البحث العلمي في الجزائر من خلال تجارب ميدانية، وأساليب كتابة مقالة محكمة باللغة الإنجليزية للأستاذ جمال قوي من جامعة ورقلة، والنشر الإلكتروني في العلوم السياسية للبروفيسور عبد العظيم بن الصغير عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة بومرداس، ومداخلة أخرى حول قانون الجباية المحلية للأستاذ أحمد السوسي مدير مخبر القانون الجبائي والدستوري من جامعة سوسة بتونس.

وتشهد الجلسة العلمية الأولى تقديم كلمة افتتاحية للبروفيسور بوحنية قوي عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة ورقلة يتناول فيها " خارطة المعرفة القانونية والسياسية في الجزائر"، على أن يتم بعدها عرض خمس مداخلات تتمحور حول واقع النشر العلمي في المجلات الجزائرية، والتصنيف الأكاديمي المتخصص للجامعات، والبحث العلمي في العلوم القانونية ورهانات الجودة للأستاذ سعيد مقدم أمين عام اتحاد مجلس الشورى المغاربي، ومداخلة حول التكوين في الدكتوراه في إطار الحركية الدولية. كما سيعرج البروفيسور أحمد السوسي على الإصلاحات الدستورية في تونس وأولويات البحث فيها.

وستكون الجلسة الختامية في اليوم الثالث من الأشغال مفعمة بندوة حوارية تتمحور حول "الإصلاح السياسي ورهان الديمقراطية التشاركية للدول المغاربية"، يتحدث فيها الأستاذ عبد الرزاق بن حمودة المختار من جامعة سوسة التونسية عن الإصلاح السياسي والقضايا الملحة في تونس، ويبرز الخبير الجزائري بوزيد الأزهري من جامعة قسنطينة تطور مسار الحريات بعد التعديلات الدستورية في الجزائر، بينما سيكون المسار الدستوري في الجزائر ودور مجلس الأمة محل تحليل ونقاش من قبل الأستاذ بوليفة محمد عمران من جامعة ورقلة.

وستتيح هذه الندوة العلمية الأولى من نوعها وطنيا لطلبة الدكتوراه في الجزائر، الاستفادة من الإعارة الداخلية للمراجع العلمية الموجودة في مكتبة الكلية، وإمكانية النشر العلمي لأعمال الطلبة، حيث سبقت ذلك عملية انتقاء لأحسن الأعمال، بعد أن تقدم المئات للمشاركة في هذه الفعاليات.

 

                                                                          د. عبد المجيد رمضان

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