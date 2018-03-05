توقيف (04) أشخاص وحجز (423) مؤثر عقلي بالعاصمة





عالجت مصالح أمن .ولاية الجزائر، قضيتين منفصلتين متعلقتين بحيازة المخدرات و المؤثرات العقلية و المتاجرة و الترويج فيها، حيث تم توقيف أربعة (04) أشخاص مشبه فيهما، مع حجز (423) قرص مهلوس، (21) غرام من القنب الهندي ومبلغ مالي قدره (30) مليون سنتيم.

القضيتين عالجتهما مصالح أمن المقاطعة الإدارية للرويبة، ففي القضية الأولى وعلى اثر معلومة أمنية مؤكدة، تم على اثر خطّة محكمة توقيف شخصين مشتبه فيهما يقومان بترويج المخدرات و المؤثرات العقلية على مستوى الحي الذي يقيمان فيه، حيث تم الترصد لهما و الإيقاع بهما وبحوزتهما (43) قرص مهلوس و (21) غرام من القنب الهندي كانت مخبّأة بخزانة حائطية خاصة بعداد كهربائي، إضافة إلى مبلغ مالي قدره (30) مليون سنتيم.

القضية الثانية كانت استغلالا لمعلومات أمنية بشأن شخصين مشتبه فيهما بترويج المؤثرات العقلية على مستوى مدينة الرغاية، تزامنا مع قضية مُعالجة من قبل نفس المصالح متعلقة بالضرب و الجرح العمدي بواسطة سلاح أبيض طرفاها المشتبه فيهما، تمكنت عناصر الشرطة من توقيفهما واسترجاع كمية من المؤثرات العقلية تتمثل في (376) قرص مهلوس من مختلف الأصناف، تم إخفاءها بطريقة محكمة من طرف أحد المشتبه فيهما بإحدى خزانات المياه.

بعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها، تم تقديم المشتبه فيهما الأربعة على السادة وكلاء الجمهورية المختصين إقليميا، أين أُمر بإيداعهم الحبس المؤقت.

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