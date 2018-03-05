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05/03/2018 12:51:00

علاش يكشف: ارتفاع تكلفة توسعة مطار الجزائر الدولي


كشف المدير العام لمطار الجزائر، الطاهر علاش، أمس، أن تدشين المحطة الجديدة للمطار الدولي، سيكون أواخر السنة الجارية . وأكد علاش في تصريح لقناة تلفزيونية جزائرية خاصة أن تكلفة إنجاز المحطة الجديدة للمطار ستصل إلى 100 مليار دينار جزائري بعد أن كانت 75 ألف مليار دينار ، مرجعا السبب في ذلك لانخفاض  قيمة الدينار حيث كان 106 دينار في بداية المشروع  يعادل 1 أورو أم الآن فهو يعادل 140 دينار. ودعا المدير العام لمطار الجزائر لإلغاء الفائدة على القرض المفروض عليهم والمقدرة بـ 2 بالمائة بحجة أن المشروع يخدم الدولة والمصلحة العامة، مؤكدا أن حظيرة السيارات المطار الجديد ستكون بسعة 4200 من أجل استيعاب عدد الهائل للمسافرين، وقال:"..تسعيرة سترتفع مقارنة بالحالية خاص من يركن سيارته أكثر من ثلاث ساعات". وأوضح علاش أن أهم مشكل يواجه حسن تسيير المطار في الوقت الراهن هو وجود عدد كبير من المسافرين في الفترة الصباحية أي أن كل الشركات تبرمج رحلاتها في الفترة الصباحية فقط مما يؤدي إلى الضغط في العمل عكس المساء الذي يكون فيه المطار شبه فارغ.

 

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