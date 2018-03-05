عيســـــــــــــى: إجراءات عقابية للمتورطين في تزوير جوازات المعتمرين





· الحكومة ستفصل في تكلفة موسم حج 2018 نهاية الأسبوع

· مسألة صعق الدجاج قبل ذبحها ..لا يمكن الحكم فيها في الوقت الراهن

أعلن وزير الشؤون الدينية والأوقاف ،محمد عيسى ، أنه سيتم إتخاذ إجراءات عقابية في حق وكالات سياحية متورطة في تزوير جوازات سفر المعتمرين، وذلك على خلفية ضبط عدد من المعتمرين إستخدموا جوازات سفر بأرقام مزورة، لتجنب الخضوع للضريبة الجديدة التي أقرتها المملكة العربية السعودية. وأكد وزير الشؤون الدينية خلال الندوة الصحفية التي نظمها بدار الإمام، أمس،على هامش اختتام الدورة التكوينية للأئمة المنتدبي لمسجد باريس، بأن وزارته ستتخذ إجراءات عقابية مشددة في حق المتورطين في القضية. وأعلن عيسى عن توقيع الجزائر مع باريس إعلان نوايا، حيث طالب الجزائر مساعدة لجعل مسجد باريس كما كان مسجد قرطبة في الأندلس منذ قرون، منارة للتعايش والحوار، ونقطة إشراق أوروبي تشمل دول بلجيكا وهولندا، مبرزا فتح نقاش كبير بخصوص القضية. وبخصوص مسألة صعق الدجاج قبل ذبحها، أكد عيسى بأن القضية محل خلاف ولا يمكن الحكم فيها في الوقت الراهن، مؤجلا ذلك إلى غاية إنشاء أول مذبح للدواجن عن طريق الصعق، حيث سيتم الوقوف على العملية وإصدار الحكم النهائي فيها. وعلى صعيد آخر قال وزير الشؤون الدينية،إن الحكومة ستفصل في تكلفة الحج لموسم 2018، الأسبوع المقبل، حيث كشف عن مقترح سيرفع اليوم إلى الوزير الأول أحمد أويحيى بخصوص تسعيرة الحج لسنة 2018.

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