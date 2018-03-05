أولياء التلاميذ يرفضون خيار العتبة





رفضت الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ، والفيدرالية الوطنية للأولياء بقوة فرض خيار العتبة كحل لاستدراك تداعيات الإضراب، مؤكدين على أهمية عدم خروج أسئلة الامتحانات عما درسه التلاميذ في المؤسسات التربوية. وقال رئيس جمعية أولياء التلاميذ ،أحمد خالد، في منتدى جريدة “المجاهد” عن إضراب "كنابست" لم يؤثر كثير على سيرورة إتمام المقرر الدراسي للتلاميذ، معتبرا بأن ولاية بجاية فقط من لديها تأخر بـ 22 يوم، أما ولاية البليدة فلا يوجد تأخر في الدروس، مؤكدا أن توظيف الأساتذة المستخلفين من مديرية التربية المحلية، قد مكن من تقديم المقرر الدراسي بشكل عادي للتلاميذ، وأضاف:"..المقرر الدراسي كان من المزمع أن يتم في 12 أفريل القادم، بخصوص تلاميذ نهاية التعليم الثانوي والمتوسط، وإضراب كنابست لشهرين أخر الانتهاء منه فقط". ومن جانبها أكدت رئيسة الفدرالية الوطنية لأولياء التلاميذ، جميلة خيار،أن ولاية بجاية الأكثر تضررا من الولايات الثلاثة التي هزها الإضراب، وهي ولايات تيزي وزو والبليدة وبجاية، مضيفة بأنه تم استحداث لجان ولائية من قبل ممثلي أولياء التلاميذ، بغية متابعة استدراك الدروس الضائعة جراء هذا الإضراب بها، كاشفة عن وجود خلل في رجوع الأساتذة المفصولين إلى مناصب عملهم، والذين يقدر عددهم بـ 780 أستاذا، حيث أن فدراليتها طلبت من وزارة التربية الوطنية تسريع عملية عودتهم إلى العمل، كما هاجمت المضربين بقولها: “أنتم لا تنتجون ولا يحق لكم القيام بإضراب مفتوح، بل أنتم تشرفون على تربية الأجيال وتعتبرون قدوة لهم".

عدد القراءات 13 مرة | قراءات اليوم 13 مرة