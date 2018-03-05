الأساتذة المضربون يعودون للأقسام





· 426 أستاذا لم يتم بعد إعادة إدماجهم لعدم تقديم طعن

أعلنت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، أمس، أن أغلب الأساتذة المضربين عادوا إلى قاعات التدريس، مؤكدة على شرط الطعن كإجراء ضروري لإعادة دمج الأساتذة العزولين، وقالت الوزيرة، وقالت إن 154 أستاذا قدم الطعن لدى مصالح مديرية التربية بولاية البليدة من أصل 580 أستاذ عزل بسبب الإضراب. وكشفت وزيرة التربية الوطنية على هامش زيارتها إلى ورشات عمل الخاصة بالمفتشين ،,أنه من بين 19.000 أستاذ مضرب على المستوى الوطني هناك 426 فقط لم يتم بعد إعادة إدماجهم لعدم تقديمهم طعن لتسوية وضعيتهم، موضحة أن الأساتذة الذين كانوا معنيين بالعزل الإداري قد تم إعادتهم إلى عملهم من طرف مؤسساتهم, وقالت إن حالات الشطب التي وصلت إلى المراقب المالي والتي تخص ولاية البليدة هي التي "لم يتم تسويتها كليا لحد الآن". و أشارت أنه "من بين 580 أستاذ معني بهذه القرارات 154 فقط تم إدماجهم لحد الآن و ذلك لعدم تقديم الآخرين للطعون", داعية الأساتذة المعنيين "إلى تقديم طعن في أقرب وقت"، موضحة:"المسؤولية فردية و إذا لم يقدم الأستاذ المعني طعنا باسمه الشخصي لا نستطيع تسوية وضعيته و إعادة إدماجه في منصبه".

مسقم: لن يتم شطب أي أستاذ مضرب شريطة إيداع طلب إعادة إدماج

أكد المفتش العام بوزارة التربية الوطنية نجادي مسقم أنه " من مجموع 580 أستاذ مضرب تلقوا إشعارا بالشطب من طرف المراقب المالي استأنف 154 منهم العمل إلى غاية السبت بعد إيداعهم طلب إعادة إدماج".كما صرح مسقم مطمئنا الجميع أنه " لن يتم شطب أي أستاذ مضرب شريطة إيداع طلب إعادة إدماج" داعيا أولئك الذين لم يودعوا هذه الطلبات بعد إلى القيام بها " في أقرب الآجال". يذكر أن المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس لقطاع ثلاثي الأطوار (كنابست) قرر عقب دورته الاستثنائية المنعقدة الثلاثاء الماضي وقف الإضراب المفتوح الذي شرع فيه الأساتذة منذ 30 جانفي المنصرم.

نتائج الفصل الثاني بعد عطلة الربيع

قررت المؤسسات التربوية برمجت امتحانات الفصل الثاني من السنة الجارية يوم الأحد المقبل 11 مارس والعطلة مقرر في 15 مارس ما سيؤدي إلى تأجيل النتائج بعد إلى الفاتح أفريل المقبل بسبب تأجيل اِنعقاد مجالس الأقسام واِحتساب المعدلات.وتجدر الإشارة أن وزارة التربية الوطنية غيرت رزنامة الامتحانات على مستوى الطور الدراسية الثلاثة مرتين من 24 فيفري المنصرم إلى 04 مارس إلى غاية الخميس 7 من نفس الشهر.

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