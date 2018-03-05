كشف وتدمير (31) قنبلة تقليدية الصنع بالبويرة
في إطار مكافحة الإرهاب وإثر عملية بحث وتمشيط بالبويرة الناحية العسكرية الأولى ، كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 04 مارس 2018، (31) قنبلة تقليدية الصنع، في حين دمرت مفارز أخرى بكل من تيزي وزو/ن.ع.1 وباتنة/ن.ع.5، أربعة (04) مخابئ للإرهابيين تحوي موادغذائية، بالإضافة إلى استرجاع كمية من الذخيرة. وفي إطارمحاربة الجريمة المنظمة، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي وحراس الحدود ببرج باجي مختار/ن.ع.6، ثمانية (08) مهربين بحوزتهم (03) مولدات كهربائية و(05) مطارق ضغط و(800) لتر من الوقود، في حين ضبطت مفرزة أخرى بغرداية/ن.ع.4، تسعة (09) كيلوغرامات من الكيف المعالج. كما تم توقيف (24) مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وورقلة وعين قزام.
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