حمدادوش ينتقد الأفـــــــــــــــــــلان





انتقد رئيس الكتلة البرلمانية حركة مجتمع السلم، ناصر حمدادوش، ما أسماه بـ" التوظيف السياسي" لتدخل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في قضية إضراب قطاع التربية، في إشارة منه إلى حزب الأفلان ، وذلك من خلال نسبه لحزب جبهة التحرير الوطني. ورحّبت الكتلة البرلمانية لـ “حمس" ،أمس، بتدخل رئيس الجمهورية في حل قضية قطاع التربية، فيما قالت إنه "جاء متأخر" ، واستغرب حمدادوش في منشور له على صفحته في موقع التواصل الإجتماعي “فايسبوك”، إعتباره مبادرةٌ من حزب جبهة التحرير الوطني، قائلا: “هم الذين رفضوا سابقا المبادرة الجماعية، واعترضوا على رئيس المجلس الشعبي الوطني، وعلى نواب البرلمان الوساطة، بحجة عدم تدخّل السلطة التشريعية في عمل السلطة التنفيذية”. وجدد حدادوش تثمينه لأيّ مبادرةٍ جادة ومسؤولة لحلّ الأزمة، وتحقيق المطالب المشروعة، ولا يكون هدفها التوظيف الحزبي السياسوي المرتبط بالاستحقاق الرئاسي القادم، أو”من أجل ربح الوقت، وتكرار الوعود الكاذبة، وترحيل الأزمة، وفرض سياسة الأمر الواقع”، معتبرا أن هذه الإضرابات والاحتجاجات قد أثبتت هشاشة الحكومة.

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