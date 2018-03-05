قايد صالح يؤكد على أهمية المنظومة التكوينية للجيش





أكد الفريق ،أحمد ڤايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي حرصه الشديد على جعل رسالة المنظومة التكوينية للجيش لا تقتصر فقط على الجوانب التأهيلية وغرس المهارات وترسيخ المعارف والعلوم العسكرية بشتى تخصصاتها، ومستوياتها التقنية والتكنولوجية . وأوضح الفريق قايد صالح خلال زيارة عمل وتفتيش إلى الأكاديمية العسكرية لشرشال بالقول:"..من هذا المنطلق الشامل والمتكامل يستمر الجيش الوطني الشعبي ويعمل في سياق الرؤية الإستراتيجية الشاملة بالنظر إلى مسألة الاستثمار في الإنسان باعتباره أرقى أنواع الاستثمارات وأسلمها على الإطلاق"، وقال:"..المنظومة التكوينية هي الحاضنة الأولى والرئيسية لهذا المسعى الحيوي لكونها يعود لها الدور بل الفضل في إنجاحه". وقال الفريق:"..يتعين أن تتصف وتتميز رسالة المنظومة التكوينية للجيش عن غيرها برؤية شاملة تتضمن جوانب أخرى أعتبرها دوافع قوية ومحفزات ضرورية تصنع الإنسان الملتزم بتعهداته حيال جيشه ووطنه" ، داعيا إلى "التكيف مع أبجديات صلب المهام الموكلة محيطا بأهمية المرجعية التاريخية ووعيا بدورها في تعزيز عوامل تقوية حس الواجب لديه إضافة إلى إحاطته بأهمية إدراك مجريات الأوضاع السائدة إقليميا ودوليا، وخلفيات وأبعاد متغيراتها وتسارع أحداثها وتأثيراتها على أمن الجزائر ودفاعها الوطني" . وأكد قايد صالح:"..نجاح هذا المسعى الحساس وربح رهان الاستثمار فيه يستوجب على الدوام الأخذ في الاعتبار المرتكزات التعليمية والتكوينية الملائمة التي قوامها أن المسلك السليم نحو بلوغ الأهداف المسطرة هو حسن استغلال ما توفر من إمكانيات بشرية ومادية ومنشآتية"، موضحا "ضرورة الاستفادة القصوى من أحدث وأنجع المناهج البيداغوجية والاعتقاد الجازم بأن أي إنجاز فعلي وميداني في المجال التكويني هو نابع من نجاح العنصر البشري من القاعدة إلى القمة ومواكبته السليمة للمناهج التطويرية السائدة في العالم اليوم"، وقال : "هناك تكامل وتأثير متبادل بين تنمية المورد البشري وبين التكوين، فالتكوين هو محرك بل مولد التنمية البشرية، فلا تكوين دون تنمية بشرية والعكس صحيح، فأداء الأفراد يرتبط كثيرا بنوعية تكوينهم، وهنا ينطبق تماما مبدأ التناسب الطردي بينهما" . هذا ودعا الفريق لـ"يبذلوا قصارى جهودهم، حتى يرتقي مستوى التعليم في هذه المؤسسة التكوينية الكبرى الأكاديمية العسكرية لشرشال إلى ما يتماشى وطموحات جيشنا الوطني الشعبي التي يتطلب بلوغُها تجنيد كل الطاقات وتضافر كل الجهود "، كاشفا "دورها الريادي والمقتدر في مجال صناعة النخبة وتنمية مؤهلات وقدرات العنصر البشري للجيش الوطني الشعبي"، مؤكدا أن "الجيش الوطني الشعبي سيواصل مشوار الاستثمار الرابح والمثمر في هذه الثروة الحقيقية وهي الثروة البشرية"، قائلا أن "هذه الثروة التي تعتمد من أجل نمائها على رعاية خاصة وخطة محكمة مدروسة المضمون وطموحة الأهداف ".

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