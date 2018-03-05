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05/03/2018 11:12:00

فرعون تعرض نص قانون التجارة الإلكترونية


عرضت وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة ،إيمان هدى فرعون،أمس، نص القانون المتعلق بالتجارة الإلكترونية ، خلال اجتماع مع لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة برئاسة أحمد أوراغي رئيس اللجنة. وأوضح مجلس الأمة،في بيان له تحوزه "الاتحاد" بالقول:"اللجنة استمعت إلى عرض قدمته ممثلة الحكومة إيمان هدى فرعون وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة تطرقت فيه إلى الأحكام التي تضمنها النص والأهداف التي يرمي إلى تحقيقها ولاسيما ما تعلق منها بضمان أمن التجارة الإلكترونية وتحديد التزامات الممونين والعملاء الإلكترونيين على غرار التسجيل  في السجل التجاري وتحديد موقعه على شبكة الإنترنت، اللذين يعدان شرطان أساسيان لممارسة التجارة الإلكترونية، إلى غير هذا مما جاء به النص". وأكد المجلس:"..قد دار نقاش مستفيض وثري بين أعضاء اللجنة ومُمَثّلة الحكومة، طرح فيه أعضاء اللَّجنة جملة من الأسئلة والانشغالات والملاحظات ذات الصلة بالنص"، وأجابت ممثلة الحكومة على مجمل النقاط التي وردت في مداخلات الأعضاء وقدَّمت توضيحات وافية بشأنها. ويندرج هذا الاجتماع في إطار إعداد اللجنة تقريرا تمهيديا حول النص لعرضه لاحقا  في الجلسة العامة.

 

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