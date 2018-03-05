بوديبة: على "الأفلان" الإلتزام بوعوده



توقيف (04) أشخاص وحجز (423) مؤثر عقلي بالعاصمة عالجت مصالح أمن .ولاية الجزائر، قضيتين منفصلتين متعلقتين بحيازة المخدرات و المؤثرات العقلية و المتاجرة و الترويج فيها، حيث تم توقيف أربعة (04)



الجزائر لن تتراجع عن قانون التقاعد المسبق أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي، أن الحكومة لن تتراجع عن قانون التقاعد الحالي، مبرزا أن القانون القديم سبب أزمة حقيقية لصندوق التقاعد



علاش يكشف: ارتفاع تكلفة توسعة مطار الجزائر الدولي كشف المدير العام لمطار الجزائر، الطاهر علاش، أمس، أن تدشين المحطة الجديدة للمطار الدولي، سيكون أواخر السنة الجارية . وأكد علاش في تصريح لقناة تلفزيونية جزائرية



محكمة الدار البيضاء تواصل النظر في "أحداث الريف" بالمغرب واجه قاضٍ بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، أمس الأول، أحد المتهمين المتابعين ضمن ملف احتجاجات الريف في المغرب بشريط فيديو، يظهر فيه مع محتجين آخرين



وزارة التجارة توضح الاجراءات الجديدة الخاصة بالاستيراد · تحيين المرسوم التنفيذي نهاية مارس أكد رئيس ديوان وزارة التجارة ،إلياس فروخي ، أن الاجراءات الجديدة المتعلقة باستثناء بعض السلع من نظام التقييد عن الاستيراد



عيســـــــــــــى: إجراءات عقابية للمتورطين في تزوير جوازات المعتمرين · الحكومة ستفصل في تكلفة موسم حج 2018 نهاية الأسبوع · مسألة صعق الدجاج قبل ذبحها ..لا يمكن الحكم فيها في الوقت الراهن أعلن وزير الشؤون الدينية



أولياء التلاميذ يرفضون خيار العتبة رفضت الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ، والفيدرالية الوطنية للأولياء بقوة فرض خيار العتبة كحل لاستدراك تداعيات الإضراب، مؤكدين على أهمية عدم خروج أسئلة الامتحانات عما درسه



الأساتذة المضربون يعودون للأقسام · 426 أستاذا لم يتم بعد إعادة إدماجهم لعدم تقديم طعن أعلنت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، أمس، أن أغلب الأساتذة المضربين عادوا إلى قاعات



كشف وتدمير (31) قنبلة تقليدية الصنع بالبويرة في إطار مكافحة الإرهاب وإثر عملية بحث وتمشيط بالبويرة الناحية العسكرية الأولى ، كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 04 مارس 2018، (31) قنبلة