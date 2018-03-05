بوديبة: على "الأفلان" الإلتزام بوعوده
دعا المكلف بالإعلام لنقابة “الكناباست” مسعود بوديبة، أمس، حزب جبهة التحرير الوطني “الأفلان”، للإلتزام بوعوده لضمان هدوء المدرسة، مؤكدا أن اللقاء مع وزيرة التربية الوطنية يعد فرصة للتفاوض والنقاش. وقال بوديبة في تصريح لقناة تلفزيونية جزائرية خاصة إن اللقاء مع وزيرة التربية نورية بن غبريط يعد فرصة للتفاوض والنقاش، داعيا بالمناسبة حزب جبهة التحرير الوطني “الأفلان”، للإلتزام بوعوده لضمان هدوء المدرسة. وأكد المسؤول ذاته إن اللقاء يرمي إلى تأسيس الهدوء والاستقرار بالقطاع، من خلال مناقشة أرضية المطالب المرفوعة لدى مصالح بن غبريط، كما طالب الوزيرة بن غبريط، لتجسيد الإلتزامات الموجود في المحاضر التي تسمح بتأسيس مستقبل جديد بالقطاع.
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