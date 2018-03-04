أزيد من 750 عائلة معوزة تستفيد من أموال الزكاة خلال سنة 2017





حظيت 757 عائلة معوزة بولاية تيسمسيلت بأموال الزكاة التي جمعت برسم الحملة الخامسة عشر لصندوق الزكاة لسنة 2017 حسبما أفادت به اليوم الأحد مديرية الشؤون الدينية والأوقاف. وأوضح ذات المصدر بأنه قد خصص غلاف مالي قدره 7ر3 مليون دج من مجموع المبلغ المحصل وزع عن طريق الحوالات البريدية لفائدة العائلات المعوزة حيث استفادت كل عائلة من 5 آلاف دج. وقد بلغت القيمة الإجمالية للمبلغ المحصل ضمن الحملة الخامسة عشر لصندوق الزكاة للسنة المنصرمة أزيد من 3ر4 مليون دج بزيادة تقدر بحوالي 400 ألف دج مقارنة مع حملة سنة 2016. وأبرز نفس المصدر بأن حملة الزكاة للموسم (2016-2017) قد شهدت "إقبالا مقبولا" للمتبرعين والمحسنين على مستوى المساجد وذلك بفضل العمل التحسيسي الجواري المكثف الذي جسدته مديرية الشؤون الدينية والأوقاف. وبالنسبة لزكاة الزروع والثمار والأنعام المندرجة ضمن نفس الحملة أشار المصدر ذاته إلى أنه قد تم تحصيل حوالي 27 ألف دج والذي يعد قيمة صغيرة مقارنة بالعدد المعتبر لمنتجي الحبوب بالولاية. ومن جهة أخرى أشار ذات المصدر إلى أن مديرية الشؤون الدينية والأوقاف شرعت في تجسيد برنامج تحسيسي وتوعوي مكثف يرمي لإنجاح الحملة السادسة عشر من صندوق الزكاة للموسم

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