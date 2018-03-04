

الأسد اتهام دمشق باستخدام الكيميائي ذريعة لضرب الجيش السوري أكد الرئيس السوري بشار الأسد أن الاتهامات الغربية لدمشق باستخدام أسلحة كيميائية، مجرد "ابتزاز" يستخدم كذريعة لتوجيه ضربات إلى الجيش السوري. واعتبر الأسد، في تصريح لمجموعة



ميسي يحسم قمة أتلتيكو مدريد لصالح برشلونة نجح برشلونة في الفوز على ضيفه أتليتكو مدريد 1-0، اليوم الأحد، في قمة الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".ويدين برشلونة في هذا



أزيد من 750 عائلة معوزة تستفيد من أموال الزكاة خلال سنة 2017 حظيت 757 عائلة معوزة بولاية تيسمسيلت بأموال الزكاة التي جمعت برسم الحملة الخامسة عشر لصندوق الزكاة لسنة 2017 حسبما أفادت به اليوم الأحد مديرية الشؤون



بمقر مجلس الامة اجتماع تسوية الميزانية ي إطار دراستها للنص المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2015، عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية،لمجلس الأُمَّة، اجتماعا بمقر المجلس، مساء اليوم الأحد 04 مارس 2018 برئاسة



الدينار يتراجع امام العملات العالمية، ماذا يحدث للدينار في مثل هاته الايام العصيبة حيث يعاني من التراجع الكبير على غرار قيمته أهم العملات العالمية، يحدثهذا في السوق الموازية السوق البعيدة



الشهيد العربي بن مهيدي.. مصدر إلهام لكثير من البحوث الجامعية يعد الشهيد العربي بن مهيدي (1923-1957) رمزا من رموز حرب التحرير الوطنية و الزعيم السياسي القريب من النضال اليومي لشعبه. وتعد صورته في الوعي الشعبي قوية

أول لقاء بين ولي العهد السعودي والحريري منذ أزمة استقالته استقبل ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، في العاصمة الرياض، في وقت متأخر من مساء أول أمس، رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري. وقالت وكالة الأنباء السعودية



والي تيسمسيلت: ما هي الأسباب التي أخرت القطاع الفلاحي بالولاية؟ · الفلاحة لا تسير من خلف المكاتب · عشر سنوات مضت قضت على المردود الفلاحي بسبب غياب المراقبة والتسيير خصص والي تيسمسيلت عبد القادر بن مسعود نهاية