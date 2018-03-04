بمقر مجلس الامة اجتماع تسوية الميزانية
ي إطار دراستها للنص المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2015، عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية،لمجلس الأُمَّة، اجتماعا بمقر المجلس، مساء اليوم الأحد 04 مارس 2018 برئاسة السَّيد أحمد أوراغي، رئيس اللَّجنة، استمعت فيه إلى عرض شامل للنص قدمه ممثل الحكومة، السيد عبد الرحمان راوية، وزير المالية، بحضور السيد الطاهر خاوة، وزير العلاقات مع البرلمان، تطرق فيه إلى المؤشرات الأساسية لآثار تنفيذ النفقات العمومية على العديد من القطاعات، وإلى السياسة الاجتماعية للدولة وتحسين الظروف المعيشية للمواطن. كما تطرق إلى أهم عناصر التأطير الاقتصادي الكلي والمالي لقانون المالية لسنة 2015، ونتائجه وتنفيذه، وإلى الايرادات وكذا النفقات بشقيها التسيير والتجهيز ونتائج تنفيذ العمليات الخاصة للخزينة،...إلخ ويندرج هذا الاجتماع في إطار إعداد اللجنة تقريرا تمهيديا حول النص لعرضه لاحقا في الجلسة العامة.
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