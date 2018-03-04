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04/03/2018 17:17:00

الدينار يتراجع امام العملات العالمية،


ماذا يحدث للدينار في مثل هاته الايام العصيبة  حيث يعاني من التراجع الكبير على غرار قيمته  أهم العملات العالمية،  يحدثهذا في السوق الموازية  السوق البعيدة عن المراقبة  المعلومات تشير الى ان الدينار بالامكان  ان تتجاوز قيمته   208 دينار مقابل واحد أورو  فيما اكد البنك المركزي أمس على نفس الوتيرة على مستوى التعاملات الرسمية.

مع اشارة بنك الجزائر خلال  بيان صدر اليوم ، خلال الفترة الممتدة ما بين 4 الى 10 مارس سعر الدولار بـ 112.59 دينار عند الشراء و 119.47 دج  لدى البيع. فيما حددت قيمة العملة الأوروبية الموحدة “الأورو” بـ 138 دج  عند الشراء و 146.66  عند البيع، وهو ما يكشف على تواصل تدحرج قيمة العملة الوطنية نحو مستويات متدنية حتى بالمقارنة مع الدول الجارة.

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