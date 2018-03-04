والي تيسمسيلت: ما هي الأسباب التي أخرت القطاع الفلاحي بالولاية؟





· الفلاحة لا تسير من خلف المكاتب

· عشر سنوات مضت قضت على المردود الفلاحي بسبب غياب المراقبة والتسيير

خصص والي تيسمسيلت عبد القادر بن مسعود نهاية الأسبوع الماضي، اجتماعا مطولا مع ممثلي القطاع الفلاحي بالولاية بغية وضع النقاط على الحروف حول قطاع أنفقت عليه الدولة أموالا طائلة إلا أنه لازال في الحضيض يئن. عشر سنوات خلت كانت بمثابة الفأس في الرأس، عشر سنوات مرت أعادت القطاع الزراعي في تيسمسيلت إلى أسوء أيامه، ولاية كانت تعد من بين أهم المقاطعات الفلاحية المحلية في إنتاج البقوليات إلا أنها أصبحت وكأنها دخيلة بذات المجال وإن وجدت لا تكفي لقرية فلاحية، ماذا حدث للفلاحة بالتحديد؟ لمن توجه أصابع الاتهام ؟. لأن الكل يعلم أن الأموال كبيرة اقبروها في التراب بعد تلك الحملة التي قامت بها الدولة خلال سياسة الدعم الفلاحي والفلاح معا، والتي انطلقت مع حلول 2001 أمولا لا تعد ولا تحصى لكن الغش والخداع حتى من قبل إدارة الفلاحة آنذاك هي من خلفت إن لم أقل تركت القطاع يتخبط في الندرة وأراضي البور وفي مؤخرة الترتيب، الكل يتذكر كم حقول ومساحات واسعة تم غرسها من منكم لا يذكر الحملة التحسيسية التي قامت بها وزارة الفلاحة وطنيا بغية التوجه صوب غرس أشجار الفاكهة وشجرة الزيتون بالخصوص الإحصائيات الأخيرة إن لم تخن الذاكرة إن الدولة أنفقت على قطاع الزراعة بتيسمسيلت ما يفوق 2000 مليار سنتيم وقتها كان التوجه والرغبة لترسيخ بالمعنى والكلمة بأن تيسمسيلت ولاية فلاحيه إلا أن ذلك كان بمثابة حلم حتى على المسؤولين الذين أشرفوا وسايروا تلك الحقبة الزمنية الحاسمة التي كان فيها الاهتمام بالفلاحة من أولويات الأمور لكن ضاع الهدف المسطر بسبب حاميها.

النهوض بالقطاع من السبات العميق الذي طاله لمدة عشرية كاملة

اتضحت الرؤية أكثر من ذي قبل عقب زيارة وزير الفلاحة إلى تيسمسيلت قبل الشهر الماضي حيث كشف أن تيسمسيلت الفلاحية مجرد أضحوكة إنما الواقع يقول تيسمسيلت تتساوى وولايات الجنوب الكبير مثل تندوف وإليزي أي أنها صحراوية استنادا للترتيب الوطني وهذا ما أكده الوزير بعظمة لسانه بأن تيسمسيلت تحتل المرتبة 44 وطنيا، لقاء وقتها طرح أكثر من استفسار، ومنذ داك الحين والاجتماعات متتالية بغية كشف هذا الداء الخطير الذي نخر الفلاحة في العمق بهدف القضاء عليه من جهة وكذا تحسين وتسهيل الغوص في القطاع الذي لازال بكرا كما قال مدير الفلاحة المعين في الأشهر الأخيرة والمعول عليه كثيرا في قلب الموازن الفلاحة على مستوى تيسمسيلت أي النهوض بالقطاع من السبات العميق الذي أطاله لمدة عشرية كاملة وهذا ما تعهد به من خلال الاجتماع الذي دعي إليه كل الشركاء بما فيهم البنوك مما أوضح أن هناك إستراتيجية تنسج من قبل والي الولاية تم الاتفاق على نجاعتها للعديد من المشاكل والأبرز تلك التي طرحت خلال الاجتماع حول إشكالية عزوف الفلاحين عن السقي بمحيطات السدود حسبما أعلن عنه والي الولاية.

تقديم تحفيزات لأصحاب المستثمرات الفلاحية المتواجدة بمحيطات السقي بسدود الولاية

وكان الوالي شديدا غليظا على التهاون الكبير بالقطاع موضحا من خلال إشرافه على هذا المخصص للاستماع انشغالات الفلاحين بالولاية بأن "هذه الإستراتيجية التي ستجسد في القريب العاجل تشمل تقديم تحفيزات وتسهيلات عديدة لفائدة أصحاب المستثمرات الفلاحية المتواجدة بمحيطات السقي بسدود الولاية لاسيما محيطي سدي بوقارة ومغيلة ومنها منح حصص معتبرة من المياه انطلاقا من هذه المنشآت ودعم معدات السقي". وأضاف بأن "هذه الإستراتيجية تتضمن كذلك مساعدة الفلاحين الناشطين بالقرب من محيطات السدود من الاستفادة من استثمارات إضافية تندرج ضمن توسيع نشاطهم الفلاحي وكذا منحهم أراضي فلاحية عن طريق الامتياز". كما شدد ذات المسؤول على ضرورة أن "تشمل هذه الإستراتيجية الجديدة تكثيف الأيام التحسيسية لفائدة الفلاحين الناشطين يقول والي الولاية الفلاحة لا تسير من وراء المكاتب لابد من الخروج إلى الميدان بغية تحسيس الفلاح بالسقي بمحيطات السدود وحثهم للانخراط في مجال السقي الفلاح المحلي لا يزال يسجل عزوفا بالمنطقة".

إجراءات ردعية للفلاحين العازفين عن استغلال مياه سدي بوقارة ومغيلة في مجال السقي

أشار في ذات السياق إلى "إمكانية اتخاذ السلطات الولائية إجراءات ردعية في حق الفلاحين الذين يعزفون عن استغلال مياه سدي بوقارة ومغيلة في مجال السقي الفلاحي قد تصل إلى إلغاء عقود الامتياز لأراضيهم الفلاحية ومنحها لفلاحين لديهم رغبة في استغلال هذه المنشآت المائية"، التي ترفع من الإنتاج لا محالة. للإشارة يتم استغلال نسبة 20 بالمائة من إجمالي مساحة محيطي السقي لسدي "بوقارة" ومغيلة" والمقدرة بأكثر من 1.500 هكتار وفق ما أبرز في هذا اللقاء مدير المصالح الفلاحية عبد القادر مويسي. كما شدد الوالي على "ضرورة تنسيق الجهود ما بين مختلف الفاعلين في القطاع الفلاحي بغية تطوير وترقية مختلف الشعب الفلاحية وذلك من خلال عقد اجتماعات دورية ترمي لإيجاد الحلول العاجلة للعراقيل التي تواجه الفلاحين". ووعد الوالي الفلاحين الناشطين في مختلف الشعب بالولاية بعقد اجتماع مماثل خلال الأسابيع المقبلة وذلك في سياق "مساعي السلطات الولائية الرامية لإعادة الاعتبار لقطاع الفلاحة بالولاية والعمل على حل جميع المشاكل التي يعاني منها المهنيون". وتركزت الانشغالات المطروحة في هذا اللقاء من قبل مسؤولي القطاع وكذا ممثلي جميع الشعب الفلاحية بالولاية حول مشكل استعمال بذور الحبوب غير المعالجة مما أثر سلبا على الإنتاج وضعف قدرات تخزين الحبوب بالمنطقة فضلا على عزوف المنتجين في الانخراط في برامج المكننة الفلاحية وكذا انخراط ضعيف في صيغة قرض "الرفيق" ونقص دعم وكالة بنك الفلاحة والتنمية الريفية لشعبة البقوليات.

ما يقارب من 26 مليار ديون متراكمة على عاتق المستثمرات الفلاحية

وهنا تدخل مدير البنك أنه بإمكان البنك تدعيم الفلاحين في زراعة البقوليات شريطة الوثائق الرسمية مثل عقد الملكية للأرضية او عقد الحيازة وهذا تفاديا لبعض المشاكل التي تطارد بعض المستثمرات، وهو ما توقف عنده والي الولاية عندما علم أن هناك أعباء ديون تلاحق العقار الفلاحي بالضبط ما يقارب من 26 مليار كديون متراكمة على عاتق المستثمرات الفلاحية بالولاية أي أنها لم تسدد المستحقات منذ عام 1990 ، وعليه تقرر إعطاء مهلة لمدير العقار لإيجاد السبل الكفيلة لدفع الفلاحين الديون العالقة على عاتقهم، كما تم طرح انشغال غياب العتاد الفلاحي بالرغم من شهادة البنك تؤكد أن هناك تدعيم تجاوز الحد المعقول إلا أن الميدان لا يلبي الاحتياجات، فيما تردد هناك أن العتاد بيع خارج الولاية انتقادات أخرى وجهت إلى ملبنة خميستي من لدن والي الولاية على أساس غياب الجودة والملبنة مطالبة بتحسين مردود إنتاجها وإلا مصيرها الغلق هناك ملفات أخرى نوقشت خاصة في مجال شعبة النحل وشعبة الزيتون وحتى تربية الدواجن واللحوم البيضاء مما يجبرنا على تأخير أهم النقاط إلى وقت قريب كي نلم بالموضوع حق الإلمام. للإشارة حضر هذا اللقاء الطويل ممثلو عديد الهيئات والمؤسسات ذات صلة بقطاع الفلاحة ومنها الديوان الوطني للسقي وصرف المياه وتعاونية الحبوب والبقول الجافة لمهدية (تيارت) ووكالة بنك الفلاحة والتنمية الريفية لتيسمسيلت.

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