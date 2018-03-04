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04/03/2018 11:59:00

زيتوني يوضح بخصوص جماجم المقاومين الجزائريين


كشف وزير المجاهدين،الطيب زيتوني، أمس،أن عملية استعادة جماجم المقاومين الجزائريين المحتفظ بها منذ ما يقارب القرنين بمتحف الإنسان بباريس (فرنسا) من أجل دفنها بالجزائر "تسير في الاتجاه الصحيح". وأكد الوزير في رده عن سؤال حول هذا الملف على هامش مراسم إحياء الذكرى الـ 61 لاستشهاد العربي بن مهيدي (1923-1957) التي احتضنها دوار الكواهي (عين مليلة) مسقط رأس الشهيد الرمز، أن "عملية استعادة جماجم المقاومين الجزائريين تسير في الاتجاه الصحيح"، مذكرا بوجود لجنة تقنية مكلفة باستعادة الجماجم تعمل في هذا الاتجاه، مضيفا أن "اللجنة باشرت عملها بعد تقديم الجزائر لطلب رسمي لفرنسا يتعلق بهذا الملف". ورد زيتوني على سؤال يتعلق باسترجاع أرشيف الجزائر المحتفظ به  بفرنسا مؤكدا "وجود إرادة من الطرفين لدراسة الملف من قبل مختصين في إطار لجنة مختلطة". وبدوار الكواهي ترحم الوزير على روح الشهيد العربي بن مهيدي بحضور شقيقته "ظريفة بن مهيدي" والسلطات المحلية المدنية والعسكرية وأعضاء من الأسرة الثورية وعديد المواطنين كما زار المنزل العائلي الذي شهد ميلاد الشهيد منذ 95 سنة. وبوسط مدينة عين مليلة (60 كلم غرب أم البواقي) دشن الطيب زيتوني نصبا  تذكاريا مخلدا للعربي بن مهيدي حيث وجه الوزير تحية عرفان لعضو مجموعة الـ 22 التاريخية و "مهندس إضراب الثمانية أيام" (الإضراب الذي تم إطلاقه في الـ 28 جانفي 1957 من طرف التجار و العمال الجزائريين).

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