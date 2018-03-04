بن يونس يدعو لإصلاح الخطابات السياسية





شدد رئيس الجبهة الشعبية ،عمارة بن يونس، أمس،على أهمية امتلاك الطبقة السياسية الراغبة في خوض الرئاسيات المقبلة لبرامج سياسية،اجتماعية، اقتصادية وثقافية، وذلك لتجنب الوقع في ما وصفه بالخطاب السيايسي الرديء والجهوي الذي أستعمل في الانتخابات الأخيرة. وأكد بن يونس خلال حفل تكريم المنتخبين لولاية بومرداس دعوته لخوصصت شركة الخطوط الجوية الجزائرية وسونطراك، مجددا معارضه لتمييز بين القطاعين العام والخاص لأن من يعمل فيمها هم جزائريين ويعملون على خدمة الاقتصاد الوطني، مضيفا:"..القطاع العام وحده لن يستطيع إنقاذ هذه المؤسسات الوطنية". وتوقع بن يونس دخول دولة في أزمة اقتصادية كبيرة تهدد الاستقرار و الأمن الوطني إذا لم يتم مباشرة الإصلاحات الاقتصادية عميقة، معتبرا أن المطالبين بقطع العلاقات مع الدول الأوربية هم مغامرين سياسيين، لأن القرار الأخير التي اتخذها الجهاز التنفيذي والقاضي بمنع الاستيراد قد يؤدي بالجزائر إلى الدخول في عزلة اقتصادية. وعاد بن يونس مرة أخرى إلى فترة توليه حقيبة وزارة التجارة قائلا إنه الوزير الوحيد الذي سعى لاتخاذ أساليب وخطوات جذرية من أجل الدفاع عن المنتج المحلي مضيفا رغم ذلك يجب على الحكومة اليوم أن تسعى أيضا لحماية المستهلك أو المواطن البسيط. هذا وانتقد رئيس الحركة خطابات بعض السياسيين في الجزائر فيما يخص موضوع الهوية قائلا أن الدستور باعتباره القانون الأعلى في البلاد قد قال كلمته الفصل ورسّم الآمازيغية كلغة رسمية ووطنية، وبالتالي وضعها بعيدا عن كل المزايدات.

عدد القراءات 13 مرة | قراءات اليوم 13 مرة