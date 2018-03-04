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04/03/2018 11:27:00

مبادرة حنون تنزل إلى الشارع لحشد الأنصار


ألقى حزب العمال بمبادرته لجمع توقيعات لصالح المجلس التأسيسي إلى  الشعب ، ونزل نواب كتلته البرلمانية إلى الشارع من أجل شرح مضمون الرسالة التي بعثها إلى رئيس الجمهورية  والمتعلقة بمطالبته بالتدخل لوضع حد لما أسماها التجاوزات المختلفة التي تشهدها الساحة السياسية والاقتصادية وضرورة وإنطلق في جمع التوقيعات من الشارع. وأكد النائب عن حزب العمال ،رمضان تعزيبت ، خلال نزوله مع عدد من أعضاء الحزب إلى ساحة البريد المركزي لجمع توقيعات لصالح مبادرة المجلس التأسيسي، أن المبادرة لقيت استجابة كبيرة، معربا عن أمله الكبير في استجابة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للمبادرة التي أطلقها حزبه بعد سلسلة القرارات الايجابية التي اتخذها في الفترة الأخيرة. وأوضح البرلماني في تصريح إعلامي أن المبادرة هي رسالة لرئيس الجمهورية مدعمة بمئات آلاف التوقيعات في سعي منهم لإخراج البلاد من الوضع الصعب الذي تمر به. ومن جهة أخرى  تعزيبت على الإنتقادات التي طالت مبادرة جمع 1.5 مليون توقيع التي أعلنت عنها حنون قبل أسبوعين، قائلا:"..من يقف ضد المبادرة هم المستفيدون من الوضع الراهن الذي تمر به البلاد وفي مقدمتهم رجال الأعمال الذين حصلوا علة قروض كبيرة، والطبقة السياسية التي تستفيد من المجالس المنتخبة بطريقة غير شرعية”، مشيرا أن هذه المباردة تسعى لتمكين الشعب من اختيار مؤسسات التي يريدها لتسيير شـأنه العام، موضحا أن هذه المبادرة تعطي للشعب الحق في إعادة صياغة الدستور الذي يتمشى مع طبيعته الاجتماعية عن طريق انتخاب المجلس التأسيسي.

 

 

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