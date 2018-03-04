توقيف إرهابي ببرج بوعريريج وآخر يسلم نفسه بتمنراست
في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل الاستغلال الجيد للمعلومات، أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي، يوم 03 مارس 2018 ببرج بوعريريج/ن.ع.5، الإرهابي "ق. هشام" المدعو "أبو جابر". وفي نفس السياق، سّلم إرهابي نفسه صباح اليوم للسلطات العسكرية بالناحية العسكرية السادسة بتمنراست، وبحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف ومخزني (02) ذخيرة مملوءين. ويتعلق الأمر بالمسمى "ر. أحمد" المكنى "أبو أحمد" الذي كان قد التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2012.
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