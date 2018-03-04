توقيف 26 مشتبها فيه وحجز 300 وحدة من المشروبات الكحولية



الشهيد العربي بن مهيدي.. مصدر إلهام لكثير من البحوث الجامعية يعد الشهيد العربي بن مهيدي (1923-1957) رمزا من رموز حرب التحرير الوطنية و الزعيم السياسي القريب من النضال اليومي لشعبه. وتعد صورته في الوعي الشعبي قوية

أول لقاء بين ولي العهد السعودي والحريري منذ أزمة استقالته استقبل ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، في العاصمة الرياض، في وقت متأخر من مساء أول أمس، رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري. وقالت وكالة الأنباء السعودية



والي تيسمسيلت: ما هي الأسباب التي أخرت القطاع الفلاحي بالولاية؟ · الفلاحة لا تسير من خلف المكاتب · عشر سنوات مضت قضت على المردود الفلاحي بسبب غياب المراقبة والتسيير خصص والي تيسمسيلت عبد القادر بن مسعود نهاية



منظمة أوبيب ستجتمع بهوستون مع المنتجين الأمريكيين ستجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول(أوبيب) يوم الاثنين القادم بهوستون (تكساس) بالولايات المتحدة الأمريكية مع منتجي النفط الصخري بهدف إقناعهم بتقديم مساهمتهم في الجهود الرامية من



زعلان : الحكومة تتوجه لتصنيع القطارات كشف وزير النقل والأشغال العمومية، عبد الغاني زعلان، توجه الحكومة لإقتحام مجال تصنيع عتاد السكك الحديدية. وأوضح زعلان في كلمة ألقاها في ملتقى دولي حول عصرنة



نور الدين بدوي: وزراء الداخلية العرب يجتمعون بالجزائر الأربعاء القادم تحتضن الجزائر أشغال الدورة 35 لمجلس وزراء الداخلية العرب، يومي 7 و 8 الحالي، برعاية رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، واستضافة من الحكومة الجزائرية الديموقراطية



زيتوني يوضح بخصوص جماجم المقاومين الجزائريين كشف وزير المجاهدين،الطيب زيتوني، أمس،أن عملية استعادة جماجم المقاومين الجزائريين المحتفظ بها منذ ما يقارب القرنين بمتحف الإنسان بباريس (فرنسا) من أجل دفنها بالجزائر "تسير



مقري: التقارير الدولية "مسيسة" وتكيل بمكيالين أكد رئيس حركة مجتمع السلم ،عبد الرزاق مقري، أمس، أن التقارير الدولية التي تتحدث عن حقوق الإنسان في الجزائر "مسيسة" ، محذرا من أهدافها ومقاصدها



غويني ينتقد مضامين تقارير بعض المنظمات الأجنبية حول الجزائر أكد رئيس حركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني ،أمس، أن "مضامين تقارير بعض المنظمات والهيئات الأجنبية حول الجزائر مجانبة للصواب"، مؤكدا رفض حزبه لـ"أي تدخل في