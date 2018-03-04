توقيف 26 مشتبها فيه وحجز 300 وحدة من المشروبات الكحولية
تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر خلال مقابلة كأس الجمهورية التي جمعت بين فريقي مولودية الجزئر ومولودية بجاية مساء أمس بملعب 5 جويلية، والتي جرت في ظروف حسنة حيث سخرت لها كل الإمكانيات البشرية والمادية، من توقيف 26 شخص مشتبه فيه مع تحويل 45 شخص من أجل دراسة حالة، وذلك في قضايا مختلفة منها حيازة المخدرات لغرض الإستهلاك الشخصي، حيازة ألعاب نارية وحمل سلاح أبيض محضور دون مبرر شرعي، حيث تم حجز 300 وحدة من المشروبات الكحولية من مختلف الأنواع والأحجام و 07 أسلحة بيضاء، 12 قطعة من المخدرات من نوع القنب الهندي، 02 فيميجان.
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