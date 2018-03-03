مقابلة برشلونة وأتلتيكو مدريد.. صراع خاص بين ميسي وسواريز وغريزمان





يدخل الساحر ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني وزميله لويس سواريز، ومنافسهما الفرنسي أنطوان غريزمان نجم أتلتيكو مدريد، في صراع خاص خلال القمة التي تجمع فريقيهم غدا الأحد.

ويستضيف المتصدر برشلونة بـ66 نقطة وصيفه أتلتيكو مدريد صاحب الـ61 نقطة في قمة مباريات الجولة الـ27 من الليغا، وذلك على ملعب كامب نو معقل العملاق الكتالوني في مباراة قد تحسم نتيجتها بنسبة كبيرة هوية البطل، مع تبقي 12 جولة على نهاية الدوري.

وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية فإن ميسي وسواريز وغريزمان يخوضون صراعا شخصيا على صدارة هدافي العالم عام 2018، إذ سجل غريزمان وسواريز 13 هدفا لكل منهما، في حين سجل ميسي 12 هدفا.

ويتصدر قائمة هدافي العالم الأرجنتيني سيرخيو أغويرو نجم مانشستر سيتي الإنجليزي برصيد 15 هدفا.

ترتيب الهدافين الخمسة الأوائل في العالم لـ2018:

1. الأرجنتيني سيرخيو أغويرو 15 هدفا.

2- الأوروغوياني لويس سواريز 13هدفا.

3- الفرنسي أنطوان غريزمان 13 هدفا.

4- الأرجنتيني ليونيل ميسي 12 هدفا.

5- البرتغالي كريستيانو رونالدو 12 هدفا.

المصدر: وكالات

عدد القراءات 43 مرة | قراءات اليوم 3 مرة