زعلان توجه الحكومة لتصنيع عتاد السكك الحديدية





قال وزير النقل والأشغال العمومية، عبد الغاني زعلان، ان توجه الحكومة اصبح قاب قوسين لإقتحام مجال تصنيع عتاد السكك الحديدية.

وقال زعلان في كلمة القاها في ملتقى دولي حول عصرنة عتاد السكك الحديدية بقصر المؤتمرات اليوم، إن الشركة الوطنية للسكك الحديدية شرعت في تجديد عتادها وتعزيز حظيرتها بمواصفات عالمية لتحسين خدمناتها ورفع حصتها من النقل.

وأرجع الوزير الخطوات التي تقوم بها الشركة إلى الوضع الإقتصادي الدولي والوطني الراهن، والذي يتطلب حسبه وضع حيز التنفيذ سياسات اقتصادية ناجعة مبنية على الحلول الوطنية من خلال الاتجاه للاستثمار أقل التكاليف.

مؤكدا إن الحكومة الجزائرية اعتمدت من خلال الشركة الوطنية استراتيجية تأهيل العتاد القديم بأيادي جزائرية، مشددا على أن ذلك ” سمح لفرق الصيانة من اكتساب الخبرة أما من الجانب الاقتصادي فقد جعلنا ندخر كميات كبيرة من العملة الصعبة”.

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