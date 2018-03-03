السيناتور عبد الوهاب بن زعيم ممثل عن حزب جبهة التحرير الوطني،جها لوجه مع جمال ولد عباس





السيناتور عبد الوهاب بن زعيم ممثلعن حزب جبهة التحرير الوطني، فتح النار على الأمين العام جمال ولد عباس بعد إحالته على لجنة الإنضباط لمطالبته بإقالة وزيرؤة التربية وإعادة الأساتذة المفصولين، معتبرا قرار ولد عباس ضربا للديمقراطية وإساءة لسمعة الجزائر دولياوعاد السيناتور بن زعيم ليؤكد خبر إحالته على لجنة الإنضباط للحزب، واستنادا الى مصادر اعلامية انه نفى ذلك سابق، معبرا عن تعجبه من القرار الذي إتخذه جمال ولد عباس في حقه، نتيجة مطالبته بإقالة وزيرة التربية وإعادة الأساتذة المفصولين.وفي منشور عبر صفتحه الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، وجّه بن زعيم رسالة إلى ولد عباس، قائلا “السيد الأمين العام لقد أخطأت في تقديرك بهذا القرار فأنت تضرب الديمقراطية وحرية التعبير وحرية الرأي التي يكفلها القانون، تضرب ذلك كله في العمق وتعطي صورة للجزائريين وللعالم ونحن في زمن العولمة وتكنولوجيا الاعلام والاتصال ان ليس لنا علاقة بالديمقراطية ولا بحرية التعبير والرأي”.وأبرز المعني، بأن تصريحه ورأيه الذي عبر عنه كعضو مجلس أمة، يعبر “عن قناعته الشخصية كسيناتور يمارس مهامه التي يكفلها الدستور والقانون في مساءلة الحكومة وحتى سحب الثقة منها وفق إجراءات معينة طبعا”. مستغربا قرار ولد العباس خاصة وأن رئيس الجمهورية قد حسم الموضوع وأعاد الحقوق لأصحابها.

وفي الأخير، أكد بن زعيم أنه “سيمتثل أمام لجنة الانضباط وسأشرح لزملائي في اللّجنة المركزية الحيثيات في ماتعلق بهذا الموضوع”.

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