كشفت مخبأ يحوي كمية من الذخيرة أكثر من 200 طلقة ببرج باجي مختار
في إطار مكافحة الإرهاب وإثر دورية استطلاعية بالقرب من الشريط الحدودي ببرج باجي مختارالناحية العسكرسة السادسة، كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 02 مارس 2018، مخبأ يحوي كمية من الذخيرة تُقدر بـ(280) طلقة عيار 23 ملم.
وفي إطار مكافحة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال عمليات متفرقة بكل من تمنراست وعين صالح وإن قزام/ن.ع.6، ثلاثة وثلاثون (33) مهربا وضبطت مركبتين (02) رباعيتي الدفع وثمانية (08) مولدات كهربائية وتسعة (09) مطارق ضغط وجهازي (02) كشف عن المعادن.
من جهة أخرى، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بورقلة/ن.ع.4، ثلاثة (03) مهربين وضبطت مركبتين (02) نفعيتين و(733) وحدة من مختلف المشروبات.
عدد القراءات 32 مرة | قراءات اليوم 2 مرة
طالع أيضا الوطني
جديد الأخبار
- عريبي يطالب بأنصاف متقاعدي الجيش الوطني الشعبي
- عريبي يقترح إعفاء آلاف الشباب من "الخدمة الوطنية"
- التنازل عن أسهم "مجمع الخبر" لفائدة "ناس برود": هيئة الدفاع تعلن انسحابها الجماعي من القضية
- دعوة لتحويل منزل اجتماع مجموعة 22 لمتحف وطني
- عبد الحكيم بطاش، رئيس بلدية الجزائر الوسطى اقلاني التوجه
التعليقات (0 منشور):
أضف تعليقك