ڤايد صالح، في زيارة عمل إلى الأكاديمية العسكرية لشرشال غدا



روسيا تفسخ عقود الغاز مع أوكرانيا شرعت شركة الغاز الروسية "غازبروم" بإجراءات فسخ عقود تصدير وترانزيت الغاز مع شركة "نافطوغاز" الأوكرانية، وذلك بحسب ما أعلنه مدير الشركة الروسية، ألكسي ميللر، اليوم الجمعة.



مقابلة برشلونة وأتلتيكو مدريد.. صراع خاص بين ميسي وسواريز وغريزمان يدخل الساحر ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني وزميله لويس سواريز، ومنافسهما الفرنسي أنطوان غريزمان نجم أتلتيكو مدريد، في صراع خاص خلال القمة التي تجمع فريقيهم



زعلان توجه الحكومة لتصنيع عتاد السكك الحديدية قال وزير النقل والأشغال العمومية، عبد الغاني زعلان، ان توجه الحكومة اصبح قاب قوسين لإقتحام مجال تصنيع عتاد السكك الحديدية. وقال زعلان في كلمة القاها في



السيناتور عبد الوهاب بن زعيم ممثل عن حزب جبهة التحرير الوطني،جها لوجه مع جمال ولد عباس السيناتور عبد الوهاب بن زعيم ممثلعن حزب جبهة التحرير الوطني، فتح النار على الأمين العام جمال ولد عباس بعد إحالته على لجنة الإنضباط لمطالبته بإقالة وزيرؤة



كشفت مخبأ يحوي كمية من الذخيرة أكثر من 200 طلقة ببرج باجي مختار في إطار مكافحة الإرهاب وإثر دورية استطلاعية بالقرب من الشريط الحدودي ببرج باجي مختارالناحية العسكرسة السادسة، كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 02 مارس 2018،



توقيف ثلاثة (03) إرهابيين بباتنة أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني، يوم 01 مارس 2018، ثلاثة (03) إرهابيين بباتنة الناحية العسكرية الخامسة. وفي إطار مكافحة التهريب والجريمة



مدير "المنظمة الدولية للهجرة"، سوينغ: 3 آلاف مهاجر فُقدوا في المتوسط العام الماضي · المهاجرين يساهمون بـ9 % من الناتج الإجمالي العالمي كشف المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة ويليام لاسي سوينغ، عن أن نحو 3 آلاف مهاجر فُقدوا في



منح وكالة الإشعاع الثقافي مهمة تنشيط قاعات السينما أعلن وزير الثقافة، عز الدين ميهوبي، أول أمس، بالجزائر عن منح الوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي مهمة معاينة وتنشيط قاعات السينما بدل الديوان الوطني للثقافة والإعلام. وقال



محمود عباس: "تشكيل آلية دولية هو المخرج للمأزق السياسي" · المالكي يدعو البرازيل إلى تسهيل استيراد المنتجات الفلسطينية لتشجيع الاقتصاد قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن تشكيل آلية دولية متعددة الأطراف، تنبثق عن مؤتمر دولي