ڤايد صالح، في زيارة عمل إلى الأكاديمية العسكرية لشرشال غدا
يقوم الفريق أحمد ڤايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، يوم الأحد 04 مارس 2018، بزيارة عمل إلى الأكاديمية العسكرية لشرشال "الرئيس الراحل هواري بومدين".الزيارة ستشكل سانحة للسيد الفريق لتقييم مدى تطبيق برامج التكوين بالأكاديمية، وعقد لقاء توجيهي مع إطارات وطلبة هذه المؤسسة التكوينية المرموقة.
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