

منح وكالة الإشعاع الثقافي مهمة تنشيط قاعات السينما أعلن وزير الثقافة، عز الدين ميهوبي، أول أمس، بالجزائر عن منح الوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي مهمة معاينة وتنشيط قاعات السينما بدل الديوان الوطني للثقافة والإعلام. وقال



محمود عباس: "تشكيل آلية دولية هو المخرج للمأزق السياسي" · المالكي يدعو البرازيل إلى تسهيل استيراد المنتجات الفلسطينية لتشجيع الاقتصاد قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن تشكيل آلية دولية متعددة الأطراف، تنبثق عن مؤتمر دولي



ڤايد صالح، في زيارة عمل إلى الأكاديمية العسكرية لشرشال غدا يقوم الفريق أحمد ڤايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، يوم الأحد 04 مارس 2018، بزيارة عمل إلى الأكاديمية العسكرية لشرشال



أعلن راوية عن تشكيل فوج عمل من قطاعات وزارية مختلفة لدراسته: ملف "سياسة الدعم" يعود للواجهة · أهمية فتح حوار وطني حول مراجعة سياسة الدعم وتوضيح للمواطنين أكد وزير المالية عبد الرحمن راوية ، أول أمس، أن ملف مراجعة سياسة الدعم لا



زعلان: "SNTF" تنظم حملة تحسيسية لحماية قطاراتها من التخريب كشف وزير النقل والأشغال العمومية، عبد الغاني زعلان، أمس، أن المؤسسة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية”SNTF”، ستنظم حملة تحسيسية لحماية قطاراتها من التخريب. وشدد زعلان خلال إشرافه



لوح: الجزائر قطعت أشواطا كبيرة في مجال حقوق الإنسان · رسميا ... بداية استعمال السوار الإلكتروني شكك وزير العدل حافظ الأختام ،طيب لوح، في تقارير بعض الهيئات الدولية واصفا اياها بالفاقدة للمصداقية نتيجة تسييسها، كاشفا



أول قطار “كوراديا ألستوم” يدخل الخدمة دخل أول قطار “كوراديا ألستوم” الخدمة ، أمس، في إنتظار إستلام باقي القطارات المقرر إقتناءها في إطار الاتفاق القاضي بتزويد الجزائر بـ 17 قطارا من



طمـــار : الزيادات في الرواتب لن تقصي طالبي السكن الإجتماعي كشف وزير السكن والعمران والمدينة ،عبد الوحيد طمار، عن عدم إقصاء المواطنين طالبي السكن الاجتماعي الذين تخضع رواتبهم للزيادة بعد إيداع ملفاتهم ، معلنا عن



هذه هي شروط الحصول على "كوطة" الإستيراد حددت الحكومة دفتر الأعباء النموذجي الذي يحدد شروط وكيفيات الحصول عن طريق المزاد على حصص الاستيراد أو أجزائها، حيث يجري المزاد عن طريق المزايدة بتعهدات