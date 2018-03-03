أول قطار “كوراديا ألستوم” يدخل الخدمة
دخل أول قطار “كوراديا ألستوم” الخدمة ، أمس، في إنتظار إستلام باقي القطارات المقرر إقتناءها في إطار الاتفاق القاضي بتزويد الجزائر بـ 17 قطارا من هذا النوع من قبل المصنع الفرنسي “ألستوم”. ويعد “كوراديا أستوم” المتعدد الخدمات، مخصص للخطوط الطويلة التي تربط العاصمة بمختلف المدن، وحسب إدارة الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية فإن باقي القطارات سيتم إستلامها في غضون السنة الجارية. ويضيف بيان الشركة في هذا الشأن أن قطار “كوراديا” المصمم للجزائر يتماشى مع الظروف المناخية لبلادنا، منها إرتفاع درجة الحرارة والرياح الرملية. ويمثل “كوراديا ألستوم” تجربة تمتد على 30 سنة وأربع مليارات من الكيلومترات التي قطعها لحد الساعة 300 قطار موجودون في الخدمة في فرنسا وخارجها.
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