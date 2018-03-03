هذه هي شروط الحصول على "كوطة" الإستيراد





حددت الحكومة دفتر الأعباء النموذجي الذي يحدد شروط وكيفيات الحصول عن طريق المزاد على حصص الاستيراد أو أجزائها، حيث يجري المزاد عن طريق المزايدة بتعهدات مختومة، تفتح يوم المزايدة، ويمنع من المشاركة في عملية المزاد المتعاملون الاقتصاديون المسجلون في البطاقية الوطنية لمرتكبي الغش. وحسب قرار وزاري صدرفي العدد 9 من الجريدة الرسمية، فإنه يمكن لكل متعامل اقتصادي، شخصا طبيعيا أو معنوي، يستوفي الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول به، وكذا في دفتر الأعباء النموذجي، المشاركة في المزاد المفتوح للحصول على الحصص أو أجزائها. ويجب أن يرفق كل عرض مطابق للنموذج المحدد، نسخة من السجل التجاري ساري المفعول عند تاريخ المزايدة. مع إثبات ممارسة النشاطات ذات الصلة بالمنتوجات والسلع موضوع الحصص لمدة 3 سنوات على الأقل.ومستخرج ضريبي مصفى يتضمن جدولا زمنيا للدفع أو الإجراء القانوني للدفع، نسخة من بطاقة التعريف الجبائي، وشهادة محينة للضمان الإجتماعي لغير الأجراء. وتنص المادة الرابعة من القرار أنه ” لا يمكن للمتعاملين الاقتصاديين المسجلين في البطاقية الوطنية لمرتكبي الغش المشاركة في عملية المزاد”. وينشر إعلان فتح الحصص عن طريق المزاد على موقع وزارة التجارة، وفي يوميتين وطنيتين(باللغة العربية والفرنسية)، قبل شهر على الأقل من تاريخ المزايدة. ويوضح الإعلان مكان المزايدة، تعيين الحصص أو أجزائها، السعر المقترح للحصول على الحصص أو أجزائها، آخر أجل لإكتتاب التعهد. قائمة الوثائق المطلوبة لتكوين الملف، تاريخ فتح العروض من طرف الهيئة المؤهلة، ومكان إيداع التعهدات.

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