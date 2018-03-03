"بن غبريط" و"الكناباست" وجها لوجه غدا





· فضاء خاص بأولياء التلاميذ لتمكينهم من الاطلاع على النتائج المدرسية

ينتظر أن تستقبل وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، غدا، أعضاء المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس لقطاع ثلاثي الأطوار "كناباست"، من أجل بعث الحوار حول التفاوض على مطالب الأساتذة. وأكد المستشار بوزارة التربية، محمد شايب دراع ، في تصريح للإذاعة الوطنية أن الوزيرة قد “استجابت لكل مطالب هذه النقابة”، مضيفا أن “90 % منها قد تم التكفل بها خاصة تلك المتعلقة بولايات البليدة وبجاية حيث بدأ الإضراب”، مشيرا إلى قرار الوزارة القاضي بإرسال لجان إلى هاتين الولايتين تضم ممثلين عن الوصاية والكناباست لمحاولة إيجاد حلول للمشاكل المطروحة هناك. وأوضح شايب أنه سيتم تنظيم لقاء آخر يجمع الوزارة بمختلف الشركاء الاجتماعيين يوم 7 مارس المقبل لمناقشة “الحصص التي تسمح بترقية الأستاذ إلى أستاذ رئيسي والأستاذ الرئيسي إلى أستاذ مكون”. وكانت نقابة "الكنابست" قد قررت مع اختتام دورتها الاستثنائية التي انعقدت يوم الثلاثاء الفارط وقف الإضراب المفتوح الذي شنه الأساتذة منذ 30 نوفمبر الماضي. كما أعطت وزارة التربية الوطنية تعليمة لمدراء التربية لتسهيل إعادة إدماج الأساتذة المضربين في مؤسساتهم والذين لم تبلّغ لهم قرارات العزل بعد و كذا الأساتذة المضربين الذين أودعوا طعوناتهم بعد تبليغهم هذه القرارات. أما بالنسبة للأساتذة الذين لم يقدموا طعوناتهم فقد تم إعطاء أوامر لمدراء المؤسسات بتسهيل عمليات إيداع الطعون وإعادة إدماجهم فورا. هذا وأعلنت وزارة التربية الوطنية عن فتح فضاء خاص بأولياء التلاميذ على الأرضية المعلوماتية للوزارة، بهدف تمكينهم من الاطلاع على النتائج المدرسية لأبنائهم عن بعد، ابتداء من الفصل الثاني للسنة الدراسية الجارية (2018/2017).

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