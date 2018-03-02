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02/03/2018 17:08:00

توقيف ثلاثة ارهابيين وحجز 55 قنطارا من مادة التبغ


أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني، يوم امس 2018، ثلاثة (03) إرهابيين بباتنة وفي إطار كما أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني، في عمليات متفرقة، بكل من تمنراست وعين صالح وبرج باجي مختار خمسة (05) مهربين وحجزت جهازين (02) لكشف المعادن وعشرة (10) مطارق ضغط وإحدى عشرة (11) مولدا كهربائيا وسيارة (01) رباعية الدفع وبندقية (01) صيد ووسائل اتصالات. في نفس السياق، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني  بكل من بسكرة والوادي وسعيدة  ستة (06) مهربين وحجزت (55) قنطارا من مادة التبغ و(27513) وحدة من مختلف المشروبات.

من جهة أخرى أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني (233) مهاجرا غير شرعي من مختلف الجنسيات  بكل من غرداية وبرج باجي مختار وعين صالح وسعيدة.

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توقيف ثلاثة ارهابيين وحجز 55 قنطارا من مادة التبغ

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