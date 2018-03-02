تحصيل الجباية العادية يقفز إلى 1005 مليار دينار في 2017





التحصيل الجمركي المسجل خلال سنة 2017 ارتفاع بنسبة 1.5 في المائة ليصل الى 1005 مليار دينار بالرغم امن لانخفاض الطفيف للواردات، وأرجعت حصيلة المديرية العامة للجمارك هذا الأداء الى ارتفاع الرسم على القيمة المضافة خلال العام الماضي.

وحسب حصيلة المديرية العامة للجمارك فقد سجل التحصيل الجمركي ارتفاعا في 2017 رغم تراجع قيمة الواردات المحتسبة بالدينار ( والتي تشكل الوعاء الجبائي) منتقلة من 4678 مليار دينار سنة 2016 الى 4632 مليار دينار العام الماضي.

وجاء في الحصيلة ذاتها أنّ ارتفاع التحصيل الجمركي الذي قدر سنة 2016 بـ 990 مليار دينار يرجع أساسا الى الرفع من نسب الرسم على القيمة المضافة وهذا في اطار قانون المالية 2017، والتي انتقلت بموجبه من 7 بالمائة الى 9 بالمائة فيما يخص النسبة المخفضة ومن 17 بالمائة الى 19 بالمائة فيما يتعلق بالنسبة العادية.

كما ارتفعت محصلات الرسم على القيمة المضافة الموجهة لميزانية الدولة بنسبة 4.32 بالمائة سنة 2017 ي لتصل إلى 505.6 مليار دينار جزائري مقابل 484.67 مليار دينار في 2016. وارتفعت عائدات الرسم على القيمة المضافة المخصصة للصندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية الى 89.22 مليار دينار جزائري سنة 2017 مقابل 85.53 مليار دينار جزائري في 2016.

ومن مجموع الإيرادات الجمركية المحصلة في 2017 خصص ما يقرب من 90 في المائة لميزانية الدولة (909 مليار دينار)، و9 في المائة لصندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية و0.6 في المائة لحسابات التخصيص الخاصة، بينما شملت العائدات الرئيسية للموانئ الجافة للجزائر العاصمة وحدها 18 في المائة من إجمالي المبالغ المحصلة سنة 2017 (181.23 مليار دينار)، كما اشارت حصيلة المديرية العامة للجمارك الى أن المديريات الجهوية للجزائر-خارج ووهران والجزائر ميناء وسطيف كانت من أهم الفروع الجهوية التي حققت محصلات معتبرة في 2017، حيث تمثل لوحدها نحو 73 في المائة من اجمالي المحصلات بمبلغ قدره 741 مليار دينار.

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