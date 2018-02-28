لهذه الاسباب وقفنا الاضراب





قال الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال للمجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار “الكناباست”، مسعود بوديبة، أن “قرار توقيف الإضراب جاء من أجل حلحلة الأزمة التي طالت ووصلت إلى وضعية معقدة”، مؤكدا بأن “الكرة الآن في ملعب الوزارة المدعوة لفتح حوار بناء والاستجابة لمطالب الأساتذة”. واكد ذات المتحدث إن الخطوة التي إتخذها المجلس الوطني المنعقد طوال ثلاث أيام، تأتي بعد فشل الوزارة في تقديم حلول ملموسة، وتعقيدها للوضع أكثر بجعل الأزمة لا نهائية، مبرزا بأن “الكنابست” تحملت المسؤولية ووضعت حدا للأزمة “لتثبت للجميع أنها لسيت من تصنع الأزمات بل مسؤولي القطاع”.وفي السياق، شدد المتحدث، بأنه “بات على الجميع أن يتحمل مسؤوليته في الاستجابة لمطالب الأساتذة، حتى يعودوا إلى مناصبهم ومعنوياتهم مرتفعة”، مشيرا إلى أنه “في حال عدم حل الاستجابة لمطالب فلن تتحمل الكنابست مسؤولية أكبر منها”.من جهته، أوضح المنسق الوطني لنقابة “الكناباست”، سليم وهلة، أن رسائل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الداعية للحوار كانت من بين الأسباب الرئيسية التي دفعت بالمجلس الوطني لاتخاذ قرار تعليق الإضراب. داعيا الوزارة إلى الالتزام بتوصيات الرئيس وفتح حوار بناء مع الشركاء الاجتماعيين.

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