الوطني
أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
print نسخة للطباعة Plain text نص بسيط comments التعليقات (0)
28/02/2018 19:32:00

الافلان ينوه بقرار “الكناباست” ويدعو لإبعاد المدرسة عن السياسة


نوه، حزب جبهة التحرير الوطني، بقرار نقابة “الكناباست”، الخاص بتعليق إضرابها المفتوح والعودة إلى قاعات التدريس بداية من الغد، داعيا لـ “النأي بالمدرسة الجزائرية عن التوظيف السياسي”.وأبرز الأفلان في بيان له اليوم، أن قرار “الكناباست” الذي جاء “إستجابة لتوجيهات رئيس الجمهورية رئيس الحزب عبد العزيز بوتفليقة لوزارة التربية بتعزيز الحوار مع كافة الشركاء الاجتماعيين”، ينم عن رؤيا متبصرة لمصالح التلاميذ المدرسة الجزائرية كما أنه ثمرة الحوار المتواصل بين الوزارة الوصية والنقابات المعنية.وفي السياق، أكد الأفلان تمسكه بمبدأ الحوار لحل المشاكل المطروحة، معلنا إستعداده لمرافة الأطراف المعنية بالحوار، تجسيدا للمبادرة التي أطلقها الحزب تطبيقا لتعليمات وتوجيها رئيس الجمهورية.كما دعا كافة الأطراف المعنية إلى تعبئة كل الطاقات لتدراك الدروس الضائع وإنجاح الموسم الدراسي، والنأي بالمدرسة الجزائرية عن التوظيف السياسي.

عدد القراءات 32 مرة | قراءات اليوم 32 مرة

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور):

أضف تعليقك comment

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

جديد الأخبار
image

لهذه الاسباب وقفنا الاضراب

قال  الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال للمجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار “الكناباست”، مسعود بوديبة، أن “قرار توقيف الإضراب جاء من أجل حلحلة
image

الافلان ينوه بقرار “الكناباست” ويدعو لإبعاد المدرسة عن السياسة

نوه، حزب جبهة التحرير الوطني، بقرار نقابة “الكناباست”، الخاص بتعليق إضرابها المفتوح والعودة إلى قاعات التدريس بداية من الغد، داعيا لـ “النأي بالمدرسة الجزائرية عن
image

تعزيبت يكشف: مبادرة جديدة لتعميم الأمازيغية

كشف النائب البرلماني عن حزب العمال، رمضان تعزيبت،  أمس، عن إطلاق مبادرة جديدة  لترقية اللغة الأمازيغية وتعميم إستعمالها، وذلك من قبل أزيد من 20 نائبا
image

أويحيي: الجزائر تملك إرادة في تطوير شراكتها مع تركيا

·      4 ملايير دولار حجم المبادلات مع تركيا ·      وجود 800 مؤسسة تركية ناشطة في الجزائر  كشف الوزير الأول، أحمد أويحيى، أمس،  أن حجم المبادلات التجارية بين
image

أردوغان يدعو "الأتراك" إلى الاستثمار بقوة في الجزائر

·      دعا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان ،أمس، رجال أعمال بلاده إلى الاستثمار بقوة في الجزائر التي وصفها بـ "جزيرة إستقرار السياسي والاقتصادي في
image

الجزائر وتركيا توقعان 7 اتفاقيات للتعاون

وقعت الجزائر وتركيا خلال الزيارة الرسمية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الجزائر 7 وثائق ثنائية حول التعاون والشراكة في مختلف المجالات.ومن بين الوثائق الموقعة
image

حجم المبادلات التجاريةبين الجزائر وتركيا 10 مليار دولار

كشف الرئيس التركي الطيب رجب أردوغان، عن طموح بلاده لرفع حجم المبادلات التجارية مع الجزائر إلى حدود 10 مليار دولار في المستقبل القريب.وأبرز، أردوغان، خلال
image

توقيف خمسة (05) أشخاص بحوزتهم أكثر من 3 ألاف خرطوشة بالأغواط

في إطار محاربة الجريمة المنظمة، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 26 فيفري 2018 بالأغواط الناحية العسكرية الرابعة، خمسة (05) أشخاص بحوزتهم (3955) خرطوشة عيار
image

دفع جديد للعلاقات الاقتصادية الجزائرية التركية

سجلت العلاقات الاقتصادية الجزائرية التركية خلال السنوات الأخيرة حركية خاصة من خلال الشراكات الصناعية في قطاعات عدة وتعزيز المبادلات التجارية.  وستتيح الزيارة الرسمية التي يقوم بها
image

زرواطي: استثمارات بقيمة تفوق 2 مليار دولار بقطاع البيئة

كشفت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، فاطمة الزهراء زرواطي،  أن القيمة الاجمالية للاستثمارات التي وجهت لقطاع البيئة خلال الفترة الممتدة ما بين 2001 و 2017 تقدر
قيم هذا المقال
0