

لهذه الاسباب وقفنا الاضراب قال الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال للمجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار “الكناباست”، مسعود بوديبة، أن “قرار توقيف الإضراب جاء من أجل حلحلة



الافلان ينوه بقرار “الكناباست” ويدعو لإبعاد المدرسة عن السياسة نوه، حزب جبهة التحرير الوطني، بقرار نقابة “الكناباست”، الخاص بتعليق إضرابها المفتوح والعودة إلى قاعات التدريس بداية من الغد، داعيا لـ “النأي بالمدرسة الجزائرية عن



تعزيبت يكشف: مبادرة جديدة لتعميم الأمازيغية كشف النائب البرلماني عن حزب العمال، رمضان تعزيبت، أمس، عن إطلاق مبادرة جديدة لترقية اللغة الأمازيغية وتعميم إستعمالها، وذلك من قبل أزيد من 20 نائبا



أويحيي: الجزائر تملك إرادة في تطوير شراكتها مع تركيا · 4 ملايير دولار حجم المبادلات مع تركيا · وجود 800 مؤسسة تركية ناشطة في الجزائر كشف الوزير الأول، أحمد أويحيى، أمس، أن حجم المبادلات التجارية بين



أردوغان يدعو "الأتراك" إلى الاستثمار بقوة في الجزائر · دعا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان ،أمس، رجال أعمال بلاده إلى الاستثمار بقوة في الجزائر التي وصفها بـ "جزيرة إستقرار السياسي والاقتصادي في



الجزائر وتركيا توقعان 7 اتفاقيات للتعاون وقعت الجزائر وتركيا خلال الزيارة الرسمية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الجزائر 7 وثائق ثنائية حول التعاون والشراكة في مختلف المجالات.ومن بين الوثائق الموقعة



حجم المبادلات التجاريةبين الجزائر وتركيا 10 مليار دولار كشف الرئيس التركي الطيب رجب أردوغان، عن طموح بلاده لرفع حجم المبادلات التجارية مع الجزائر إلى حدود 10 مليار دولار في المستقبل القريب.وأبرز، أردوغان، خلال



توقيف خمسة (05) أشخاص بحوزتهم أكثر من 3 ألاف خرطوشة بالأغواط في إطار محاربة الجريمة المنظمة، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 26 فيفري 2018 بالأغواط الناحية العسكرية الرابعة، خمسة (05) أشخاص بحوزتهم (3955) خرطوشة عيار



دفع جديد للعلاقات الاقتصادية الجزائرية التركية سجلت العلاقات الاقتصادية الجزائرية التركية خلال السنوات الأخيرة حركية خاصة من خلال الشراكات الصناعية في قطاعات عدة وتعزيز المبادلات التجارية. وستتيح الزيارة الرسمية التي يقوم بها