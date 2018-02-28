الافلان ينوه بقرار “الكناباست” ويدعو لإبعاد المدرسة عن السياسة
نوه، حزب جبهة التحرير الوطني، بقرار نقابة “الكناباست”، الخاص بتعليق إضرابها المفتوح والعودة إلى قاعات التدريس بداية من الغد، داعيا لـ “النأي بالمدرسة الجزائرية عن التوظيف السياسي”.وأبرز الأفلان في بيان له اليوم، أن قرار “الكناباست” الذي جاء “إستجابة لتوجيهات رئيس الجمهورية رئيس الحزب عبد العزيز بوتفليقة لوزارة التربية بتعزيز الحوار مع كافة الشركاء الاجتماعيين”، ينم عن رؤيا متبصرة لمصالح التلاميذ المدرسة الجزائرية كما أنه ثمرة الحوار المتواصل بين الوزارة الوصية والنقابات المعنية.وفي السياق، أكد الأفلان تمسكه بمبدأ الحوار لحل المشاكل المطروحة، معلنا إستعداده لمرافة الأطراف المعنية بالحوار، تجسيدا للمبادرة التي أطلقها الحزب تطبيقا لتعليمات وتوجيها رئيس الجمهورية.كما دعا كافة الأطراف المعنية إلى تعبئة كل الطاقات لتدراك الدروس الضائع وإنجاح الموسم الدراسي، والنأي بالمدرسة الجزائرية عن التوظيف السياسي.
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