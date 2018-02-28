أويحيي: الجزائر تملك إرادة في تطوير شراكتها مع تركيا





· 4 ملايير دولار حجم المبادلات مع تركيا

· وجود 800 مؤسسة تركية ناشطة في الجزائر

كشف الوزير الأول، أحمد أويحيى، أمس، أن حجم المبادلات التجارية بين الجزائر وتركيا إرتفع من 3.5 مليار سنة 2015 إلى قرابة 4 مليار دولار خلال 2017. وأوضح الوزير الأول خلال كلمته خلال ملتقى رجال الأعمال الجزائري التركي، بفندق الشيراطون، أن الجزائر سادس زبون لدى تركيا، وسابع مورد لها، مضيفا بأن العلاقات بين البلدين هي “علاقات معاصرة”. وفي السياق، كشف أويحيى عن وجود 800 مؤسسة تركية ناشطة في الجزائر، مبرزا بأن هذه المؤشرات تشهد على القدرات التي لا تزال موجودة في جميع المجالات. وأكد الوزير الأول على إرادة الجزائر في تطوير شراكتها الاقتصادية مع تركيا ورفعها إلى مستوى امتياز علاقتهما السياسية، موضحا:"..ستسهر الحكومة الجزائرية على الاسراع في إنجاز كل ما تم الاتفاق عليه بين البلدين لكي نصل بالعلاقات الاقتصادية الى مستوى الامتياز"، وأضاف:"..الرئيس بوتفليقة يستقبل فيكم (الرئيس التركي) صديقا و قائد بلد كبير وشقيق تتقاسم معه الجزائر علاقات تاريخية تطبعها الصداقة و التعاون المتعدد الأشكال"، معتبرا أن المباحثات بين رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة و نظيره التركي و كذا المبادلات بين وفود البلدين الى جانب المنتدى بين رجال أعمال الطرفين من شأنها أن تتيح فرص جديدة بين البلدين.

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