أردوغان يدعو "الأتراك" إلى الاستثمار بقوة في الجزائر





· دعا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان ،أمس، رجال أعمال بلاده إلى الاستثمار بقوة في الجزائر التي وصفها بـ "جزيرة إستقرار السياسي والاقتصادي في البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا"، معلنا أنه قد تم التوصل لاتفاق مع شركة سوناطراك بقيمة مليار دولار، وقال إن الوفدين المشاركين في المحادثات الثنائية قد توصلا إلى اتفاق حول استثمار في مجال البتروكيمياء في أضنة التركية . وأوضح أردوغان خلال كلمة ألقاها أمام منتدى رجال الأعمال الجزائري التركي أن الوفدين المشاركين في المحادثات الثنائية قد توصلا إلى اتفاق حول استثمار في مجال البتروكيمياء في أضنة التركية مع شركة سوناطراك بقيمة مليار دولار، داعيا رجال أعمال بلاده إلى الاستثمار بقوة في الجزائر التي وصفها بـ "جزيرة الاستقرار السياسي و الاقتصادي في البحر الأبيض المتوسط و إفريقيا".ووعد أردوغان ببذل كل مجهوداته قصد رفع مستوى التبادلات التجارية بين البلدين من 3.5 مليار دولار حاليا إلى 5 مليار دولار في أقرب وقت ثم الى 10 مليار دولار كمرحلة ثانية.

"من يتقرب منا خطوة نقترب منه 10 خطوات"

أكد الرئيس التركي أن الحضور القوي لرجال الأعمال الأتراك إلى الجزائر دليل على التضامن التركي مع الجزائر التي تأثرت بتراجع أسعار النفط، واصفا الجزائر بـ “جزيرة للاستقرار الاقتصادي والسياسي” ، كما دافع مطولا عن الإستراتيجية التي اعتمدتها حكومته في السنوات الأخيرة والتي جعلت من تركيا قوة اقتصادية عالميا، قبل أن يخاطب المسؤولين الجزائريين قائلا “من يتقرب منا خطوة نقترب منه بـ 10 خطوات” في إشارة إلى استعداد بلاده لدعم علاقاتها الاقتصادية مع الجزائر.

التبادل التجاري بين البلدين المقدر بـ 3,5 مليار دولار بحاجة إلى تدعيم

وبلغة الأرقام قال اردوغان، أن التبادل التجاري بين البلدين والمقدر بـ 3,5 مليار دولار بحاجة إلى تدعيم، موضحا بأنه تحادث مع الوزير الأول أحمد أويحيي بهذا الخصوص لرفع هذا المستوى من المبادلات إلى حدود 5 ملايير دولار خلال فترة قصيرة، على أن تصل إلى مستويات أكبر، مؤكدا فرص تطوير هذه العلاقات التجارية كبيرة ويمكن أن تصل إلى حدود 10 ملايير دولار.

اتفاقية بمليار دولار بين سوناطراك وشركات تركية

وأكد الرئيس التركي، بان العلاقات الاقتصادية بين البلدين تتجسد على ارض الواقع، حيث أعلن عن توقيع اتفاقية بين سونطراك وشركتين تركيتين للاستثمار في مجال البتروكيمياء بقيمة إجمالية تقدر بـ1 مليار دولار، لانجاز مصنع لإنتاج البروبيلان بطاقة إجمالية تقدر بـ 450 الف طن سنويا، موضحا بان حاجيات المصنع من المواد الأولية ستغطى من الجزائر. وقال اردوغان، بان الشركات التركية تعد من أكثر الشركات التي توفر فرص العمل بالجزائر، مضيفا انه “يحس بالفخر” للمشاريع التي أنجزها المستثمرون الأتراك بالجزائر والتي دخلت حيز الاستغلال، مبديا استعداد بلاده لتعزيز التعاون في مجالات الفلاحة والزراعة الغذائية والطاقة، وأوضح قائلا “الجزائر بلد مساحته شاسعة ولهذا يمكن إقامة مشاريع كبيرة في مجال الفلاحة والمنشآت الزراعية الكبرى”، مضيفا بان الشركات التركية لها قدرة كبيرة في هذا المجال. ودعا اردوغان، شركات بلاده إلى تقييم فرص الشراكة والاستثمار في الجزائر، مشيرا إلى أن البلدين وقعا بالأمس على 7 اتفاقيات لتعزيز التعاون الثنائي، مشددا على ضرورة الإسراع في عقد اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة في أسرع وقت ممكن لتشجيع الخطوات الاقتصادية، مبديا استعداد بلاده للوقوف إلى جانب الجزائر التي تواجه تداعيات انخفاض أسعار النفط، وقال بان بلاده ترغب في زيادة حجم المبادلات، واقترح التوقيع على اتفاقية متبادلة لحماية الاستثمارات، قبل أن يختم كلمته بالتأكيد على الدغم المطلق لحكومته لكل المشاريع التي ستنفذها الشركات التركية بالجزائر بما فيها في قطاع الطاقة.

زوجة أردوغان تزور مسجد "كاتشاوة"

زارت أمينة أردوغان زوجة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان مسجد كاتشاوة، أمس، بوسط الجزائر العاصمة، الذي تواجد حوله عدد كبير من المواطنين ومن الرعايا الأتراك، وكان من المقرر أن يقوم اردوغان بتدشين المسجد بعد أن خضع لعملية ترميم دقيقة قامت بها شركة تركية.

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