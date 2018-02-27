حجم المبادلات التجاريةبين الجزائر وتركيا 10 مليار دولار





كشف الرئيس التركي الطيب رجب أردوغان، عن طموح بلاده لرفع حجم المبادلات التجارية مع الجزائر إلى حدود 10 مليار دولار في المستقبل القريب.وأبرز، أردوغان، خلال كلمة له على هامش فعاليات ملتقى رجال الأعمال الجزائري التركي، بفندق الشراطون اليوم، أن حجم المبادلات التجارية بين الجزائر وتركيا في حدود 3.5 مليار دولار، حيث يتم العمل على رفع إلى 5 مليار دولار كمرحلة أولى، ثم إلى 10 مليار دولار مستقبلا، ثم إلى أرقام أكبر.وفي السياق، أكد الرئيس التركي إستعداد بلاده لنقل تجاربها ونجاحها الى الجزائر التي أصبحت تعتبر “جزيرة إستقرار سياسي وإقتصادي”. مشيرا بالقول: “من يقترب من تركيا خطوة نقترب منه بـ 10 خطوات”.من جهة أخرى، أشاد أردوغان بحرارة الاستقبال الذي حظي به اليوم وأمس بعد نزوله بطار هواري بومدين، مضيفا: “للجزائر مكانة خاصة في قلوبنا”.

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