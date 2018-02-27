توقيف خمسة (05) أشخاص بحوزتهم أكثر من 3 ألاف خرطوشة بالأغواط
في إطار محاربة الجريمة المنظمة، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 26 فيفري 2018 بالأغواط الناحية العسكرية الرابعة، خمسة (05) أشخاص بحوزتهم (3955) خرطوشة عيار 12 ملم و16 ملم، في حين ضبطت مفارز أخرى بكل من برج باجي مختار وعين قزام/ن.ع.6، شاحنة و(5,5) أطنان من المواد الغذائية و(6400) لتر من زيت المائدة ومعدات التنقيب عن الذهب.
وبالوادي/ن.ع.4، ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي شاحنة و(03) مركبات و(5508) وحدة من مختلف المشروبات، في حين تم توقيف (20) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وسعيدة وبشار.
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