

الجزائر وتركيا توقعان 7 اتفاقيات للتعاون وقعت الجزائر وتركيا خلال الزيارة الرسمية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الجزائر 7 وثائق ثنائية حول التعاون والشراكة في مختلف المجالات.ومن بين الوثائق الموقعة



حجم المبادلات التجاريةبين الجزائر وتركيا 10 مليار دولار كشف الرئيس التركي الطيب رجب أردوغان، عن طموح بلاده لرفع حجم المبادلات التجارية مع الجزائر إلى حدود 10 مليار دولار في المستقبل القريب.وأبرز، أردوغان، خلال



توقيف خمسة (05) أشخاص بحوزتهم أكثر من 3 ألاف خرطوشة بالأغواط في إطار محاربة الجريمة المنظمة، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 26 فيفري 2018 بالأغواط الناحية العسكرية الرابعة، خمسة (05) أشخاص بحوزتهم (3955) خرطوشة عيار



دفع جديد للعلاقات الاقتصادية الجزائرية التركية سجلت العلاقات الاقتصادية الجزائرية التركية خلال السنوات الأخيرة حركية خاصة من خلال الشراكات الصناعية في قطاعات عدة وتعزيز المبادلات التجارية. وستتيح الزيارة الرسمية التي يقوم بها



زرواطي: استثمارات بقيمة تفوق 2 مليار دولار بقطاع البيئة كشفت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، فاطمة الزهراء زرواطي، أن القيمة الاجمالية للاستثمارات التي وجهت لقطاع البيئة خلال الفترة الممتدة ما بين 2001 و 2017 تقدر



فرعون تنهي الجدل حول تعريب الصكوك البريدية كشفت وزيرة البريد وتكنلوجيات الاتصال والرقمنة ،إيمان هدى فرعون، أن أول استغلال للقمر الصناعي " ألكوم سات 1" سيكون لتأمين الاتصالات الفضائية في كل المناطق



حصيلة نشاطات مصالح أمن ولاية الجزائر خلال شهر جانفي 2018 في إطار محاربة الجريمة الحضرية، قامت مصالح أمن ولاية الجزائر خلال شهر جانفي 2018 بمعالجة (3564) قضية أفضت إلى إيقاف (4935) مشتبه فيه،



عريبي يدعو بدوي للتدخل دعا النائب عن الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، حسن عريبي، أمس، وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، لفتح حوار جاد مع المحتجين، وذلك



بن غبريط "تُحقِّق" في إحتجاجات التلاميذ !! · طعون الأساتذة المطرودين ستدرس بمديريات التربية · فصلنا الأساتذة بعد عدة مفاوضات ويمكنهم الطعن كشفت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط،أمس، عن تحرك مصالحها رسميا لفتح