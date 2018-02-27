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27/02/2018 10:38:00

حصيلة نشاطات مصالح أمن ولاية الجزائر خلال شهر جانفي 2018


     في إطار محاربة الجريمة الحضرية، قامت مصالح أمن ولاية الجزائر خلال شهر جانفي 2018 بمعالجة (3564) قضية أفضت إلى إيقاف (4935) مشتبه فيه، أين تم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة، من بينهم (1924) في قضايا تتعلق بحيازة و استهلاك المخدرات و الأقراص المهلوسة، (341) شخص متورط في حمل الأسلحة البيضاء المحظورة و (2670)  شخص متورط في مختلف القضايا.

     من بين القضايا المعالجة (437) قضية متعلقة بالمساس بالممتلكات، (720) قضية متعلقة بالمساس بالأشخاص، أما بالنسبة للجنح و الجنايات ضد الأسرة و الآداب العامة، فقد عالجت مصالح أمن ولاية الجزائر (26) قضية، بينما تم معالجة (530) قضية متعلقة بالجنايات و الجنح ضد الشيء العمومي بالإضافة إلى (112) قضية متعلقة بالجرائم الاقتصادية و المالية.

     أما بالنسبة لقضايا حمل الأسلحة البيضاء المحظورة، فإن مصالح أمن ولاية الجزائر عالجت (341) قضية تورط فيها (341) شخص تم تقديمهم أمام الجهات القضائية، أودع منهم (50) الحبس المؤقت و في إطار مكافحة المخدرات تمت معالجة (1732) قضية تورط فيها (1924) شخص، مع حجز (11.111) كلغ من القنب الهندي، بالإضافة إلى (31569) قرص مهلوس، (76.18) غرام من الكوكايين، و (6.1) غرام من الهيروين، (15)  قرص من الإكستازي و (10) أقراص من السوبيتاكس.

     بخصوص نشاطات الشرطة العامة و التنظيم خلال نفس الشهر من سنة 2018، فإن قوات الشرطة قامت بـ (233) عملية مراقبة للنشاطات التجارية المنظمة، أين تم تنفيذ (04) قرارات غلق صادر عن السلطات المختصة، في مجال الوقاية المرورية سجلت مصالح الأمن العمومي خلال هذه الفترة (16353) مخالفة مرورية، أين تم على إثرها سحب (5934) رخصة، كما تم تسجيل (72) حادث مرور أصيب على إثرها (80) شخص بجروح، و تسجيل ثلاث (03) حالات وفاة، حيث أغلب هذه الحوادث ناتجة عن عدم احترام قانون المرور بالدرجة الأولى، في حين قامت مصالح الأمن العمومي لأمن ولاية الجزائر بـ          ( 2051 ) عملية حفظ النظام.

     كما سجلت مصالح أمن ولاية الجزائر خلال نفس الشهر، (60068) مكالمة عبر الخط  الأخضر 48-15 و كذا خط النجدة 17، بالإضافة إلى (785) مكالمة خاصة بالرقم 104. و تبقى هذه الأرقام تحت تصرف المواطنين للتبليغ عن كل ما من شانه المساس بأمنهم وسلامتهم.

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