عريبي يدعو بدوي للتدخل





دعا النائب عن الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، حسن عريبي، أمس، وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، لفتح حوار جاد مع المحتجين، وذلك على خلفية ما تعرضت له "طالبات جامعة بوزريعة" مؤخرا عند احتجاجهم أمام البرلمان. وأوضح عريبي في سؤال شفوي وجهه لوزير الداخلية والجماعات المحلية:" إذا كان يتفهم بعض الجوانب المحيطة بمنع المسيرات والمظاهرات في العاصمة وبعض التخوفات المشروعة من عواقب هـذه الاحتجاجات، فانه لا يتفهم ويرفض أن يتحول هـذا المنع إلى ســوط للإعتداء". واستنكر عريبي إبعاد الطالبات وتركهم على قارعة الطريق السيار في منطقة معزولة على مشارف مدينة الأخضرية بولاية البويرة في حـدود الساعـة الــــ 19.00 ليلا، وقال:" ..قد تناقل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا للطلبة والطالبات وهن خائفات مرعوبات في العراء, دون أن تتحرك الجهات الوصية أو تفكر في تدارك هذا الخطأ الخطير".

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